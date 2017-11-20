Sevilen oyunların epinlerini 5000’e yakın Faturamatik şubesinden ve Pratik İşlem kiosk’larından direkt olarak satın almak artık mümkün!

Epin.com.tr ile Faturamatik arasında yapılan anlaşma ile League of Legends, League of Angels II, Dark Orbit, Zula, Point Blank gibi sevilen oyunların yanı sıra Steam, GooglePlay ve AppleStore gibi, oyun ve uygulama satın alabileceğiniz mağazaların epinlerini direkt olarak nakit ödeme ile satın almak artık mümkün. Epin ne bilmeyenler için biraz açıklayalım. Epin bir çok online oyun tarafından ödeme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Oldukça da yararlı bir sistem. Hele birde yeni sistemle birlikte daha da hoş olmuş.

Epin CEO’su Gökhan Haznedaroğlu, projeyi şu sözler ile anlatıyor: ¨Oyun severler sevdikleri oyunlara ya da mağazalara bakiye yüklemek için ağırlıklı olarak epinleri tercih ediyorlar ve bu ilgi, belirli aralıklarla açtığımız servisler ile hızlı bir şekilde artıyor. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına oyun severlerin epin kodlarına ulaşabilecekleri platformları genişletip, daha kolay bir şekilde satın almalarını sağlıyoruz. Faturamatik ile hayata geçirdiğimiz proje de bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğumuz büyük bir atılım. Oyun severler, kendilerine en yakın Faturamatik noktasına giderek istedikleri oyunun adını belirtip, istedikleri tutardaki epin kodunu direkt olarak nakit ödeme yapıp, satın alabiliyorlar. Satın alım sonrası epin kodu, SMS olarak belirttikleri telefona anlık olarak ulaştırılıyor. Böylece oyun severler kaldıkları yerden, oynadıkları oyundaki başarılarını devam ettirebiliyorlar.¨

Diğer yandan, yine Epin.com.tr ile Pratik İşlem arasında yapılan anlaşmayla Pratik İşlem kiosklarından da epin alımı yapılabilecek. Market, mağaza, metro gibi mekanların önlerinde yer alan Pratik İşlem kioskları aracılığıyla ayrıca; fatura ödeme, GSM operatörlerine TL yükleme ve İstanbul Kart dolumu gibi işlemler yapılabiliyor.

Haznedaroğlu, bu konudaysa şunları söylüyor: ¨Pratik İşlem’in büyük desteği ile sevilen oyunların ya da oyun ve uygulama satın alabileceğiniz platformların epinlerini, banka hesabı olmayan, 18 yaş altı kitle için satışa sunuyoruz. Böylece oyun severler, sevdikleri oyunların epinlerini Pratik İşlem kiosklarından hızlı ve güvenli bir şekilde, nakit ödeme ile satın alabiliyorlar. Tek yapmaları gereken bir Pratik İşlem kioskunu gördüklerinde ‘Oyunlar’ bölümünden istedikleri oyunu ve epin tutarını seçip para girişi cihazından ödemek. İlgili epin, anında hem basılı olarak fişe, hem de belirttikleri telefon numarasına kısa mesaj olarak gönderiliyor.¨

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