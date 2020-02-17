Espor derbisinde zafer Beşiktaş’ın

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi üçüncü haftasında, takımlar arası lig mücadelesi gittikçe hareketlenmeye başladı. Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilen maçlarda Beşiktaş ile 1907 Fenerbahçe Espor kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Espor önceki karşılaşmalarda 4 maçlık bir galibiyet serisi elde ederek ligin zirvesinde yer almaya hak kazanmıştı. Beşiktaş ise inişli çıkışlı bir grafik çizerek, istediği seriyi yakalamayı bir türlü başaramamıştı. Beşiktaş; ligin favori takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor ile karşı karşıya geldiği maçta, mücadeleyi baştan sona başarılı bir şekilde götürerek galibiyete ulaştı. Böylece ligin 3.haftasında 1907 Fenerbahçe Espor’un galibiyet serisi son buldu, Beşiktaş ise zirve yarışında başarılı bir yükseliş yakaladı.

Ligin 3.haftasında kartlar yeniden dağıtıldı

1907 Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından zirvede yalnız kalma fırsatını kaybetti. Haftayı kayıpsız kapatan Royal Youth ve ilk mağlubiyetiyle bu hafta tanışan Dark Passage ile zirveyi paylaştı.

4. hafta karşılaşmaları 22-23 Şubat tarihleri arasında tüm heyecanıyla Riot Games Espor Sahnesi’nde!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 4. hafta maçları 22-23 Şubat tarihleri arasında, Riot Games Espor Sahnesi’nde izleyici önünde gerçekleştirilecek. Canlı olarak oynanacak karşılaşmalar LoLespor Youtube kanalı üzerinden de takip edilebilecek.