SCS Software‘ın yayınladığı kamyon sürme simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2’yi çoğunuz biliyorsunuzdur. 19 Ekim 2012’de yayınlanan Euro Truck Simulator 2‘de 60’tan fazla Avrupa şehrine çeşitli kargolar taşıyıp zamanla gelişerek kendinize kamyon filosu kurabiliyor, şoför kiralayabiliyor, garajlar alabiliyorsunuz. 15 ülke ve 84 şehirde yolculuk yapabildiğiniz ve büyük bir haritaya sahip olduğunuz oyuna bu yıl gelecek genişleme paketi ile birlikte Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den Edirne ve İstanbul’un Avrupa yakası’da eklenecek. Ne zaman çıkacağı hakkında yapımcılardan bir bilgi verilmeyen genişleme paketinin ekim sonu veya aralık başı gibi çıkacağı tahmin ediliyor.

Romanya ve Bulgaristan’dan büyük bir kısım alınmasına rağmen Türkiye’den eklenen şehir sayısının az olması oyuncuların azda olsa canını sıkmasına rağmen Road The Black Sea ek paketinin büyük heyecan uyandırmasına engel değil. Yapımcılar tarafından yapılan açıklamalara göre oyunda yapılacak en büyük şehir olması planlan İstanbul gerçekte olduğu gibi modern ve çağa ayak uyduran apartmanlar barındırmasına rağmen tarihi bölgelere de ev sahipliği yapacak. Edirne’nin girişindeki Kırkpınar Pehlivanları heykelini etrafındaki marketleri şehir içindeki fabrikaları İstanbul’da Mall Of İstanbul’u, otobüs duraklarını, camileri, metrobüs hatlarını ve haritanın her yerine bol bol koyulan Türk bayrağı gibi aşina olunmuş detayları Euro Truck Simulator 2’de görmek cidden oyuncuları çok mutlu edecek gibi gözüküyor.

Küçük detaylardan söz etmek gerekirse her genişleme paketinde olduğu gibi bulunduğumuz şehrin yapısına uygun reklam panoları, market zincirleri, toplu taşıma araçları, polis arabaları ve birçok görmeye alışık olduğumuz detay oyuna bu ek paket ile eklenecek. Büyük şehirlerden tutun ülkedeki küçük mütevazı köyleri dahi içinde bulunduran bu paketi Euro Truck Simulator 2 oynuyorsanız istek listenize eklemenizi size tavsiye ediyorum.