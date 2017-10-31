Evolution Games geri dönüyor: OnRush

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Önce WRC serisiyle tanıdığımız, ardından da MotorStorm ve Driveclub ile ününe ün katan Evolution Studios bilindiği gibi Sony tarafından kapatıldıktan sonra Codemasters bünyesine katılmıştı.

Her ne kadar müthiş klasiklere imza atamasa ve Driveclub’ın gecikmesinden tutun niteliklerine kadar ciddi eleştiriler almış olsa da Evolution Studios oyun dünyasında görmek istediğimi firmalardan birisi, haliyle Codemasters’ın hamlesi son derece sevindirici olmuştu. Diğer taraftan onlardan beklediğimiz oyun OnRush mı, işte bundan çok emin değilim.

OnRush görüntüye bakılırsa MotorStorm, Fuel ve Trackmania oyunlarının bir karışımı olarak durmakta ve ilk başlarda eğlenceli olsa da bu konseptin kısa sürede sıktığını, oyunun da bir daha oynanmamak üzere kenara kaldırıldığını hepimiz biliyoruz. Haliyle, OnRush’ın bu döngüyü kırmak için ne yaptığı sorusu aklımızı kurcalamakta.

PS4 ve XONE için hazırlanan oyunun 2018 yılın yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.

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