Excalibur bir yaşını doldurdu!

Türkiye’nin bilgisayar uzmanı markası Casper, oyun bilgisayarı serisi Excalibur’un birinci yaşını kutluyor. Bir yılda yeni ürün kategorisi ile önemli bir başarı elde eden Casper, Excalibur markası ile yıl sonuna kadar 20 bin oyunsevere ulaşmayı hedefliyor.

Casper’ın oyunculara özel tasarladığı Excalibur markası, sektörde birinci yaşını kutluyor. Excalibur ile oyun pazarına iddialı bir giriş yapan Casper, bir yıl içinde oyunseverlerin beğenisine sunduğu masaüstünden dizüstüne; birçok farklı ürün ve konfigürasyon ile oyun pazarındaki iddiasını güçlendirdi. Excalibur serisi, kusursuz özellikleriyle üst düzey bir deneyim sunuyor.

Casper Excalibur’un birinci yaşının kutlandığı etkinlikte konuşan Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman, “Türkiye oyun pazarında 27 milyon oyuncu bulunuyor. Türkiye’de oyuncuların üçte biri bilgisayarda oyun oynuyor. Son 5-6 yıldır bilgisayar sektöründe hem globalde hem Türkiye’de bir küçülme yaşanıyor ve pazar daralıyor. Genel olarak pazar küçülmesine rağmen oyun bilgisayarları kategorisi farklı bir seyir izliyor. Bu kategoride çift haneli büyüme yaşanıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, oyun bilgisayarı için artan performansın önemi ve bilgisayar yenileme oranının diğer bilgisayarlara göre yüzde 50 daha hızlı olması. Oyun pazarı cirosu olarak baktığımızda da dünyada önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 6’lık bir artış olması bekleniyor. Excalibur markasında hayalimiz, oyunseverleri yenilmez kılacak ürün serisini sunmak.” dedi.

Dünyada oyun pazarının yüzde 90’ını 20 ülkenin oluşturduğuna dikkat çeken Karaman sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye 775 milyon dolar oyun cirosu ile bu listede on sekizinci sırada. Oyuncuların üçte biri PC’de, üçte biri konsolda, üçte biri de mobil kullanıcı yani akıllı telefon ve tablette oyun oynuyor. 2017’de 170 bin adet oyun dizüstü bilgisayarının satılacağını öngörüyoruz. Bilgisayarda oyunun avantajlarına gelecek olursak, ekran kartı, RAM, disk güncellemeleri yapılabiliyor olması öne çıkıyor. Konsol ve diğer mobil oyun uygulamalarına göre bilgisayarda çok hızlı düzenleme yapıp paylaşabiliyoruz. Ayrıca panel teknolojisi gelişmeleri açısından bakarsak da daha hızlı uygulama şansımız var. Ve tabii ki üstün soğutma alternatifleri ile performans vaadi çok daha yüksek.”

Excalibur ailesini teknolojinin zirvesindeki bileşenlerle tasarladıklarına dikkat çeken Karaman; hem ekran kartı, hem işlemci, hem panel, hem de soğutma gibi donanım ürünlerini üst düzey bileşenlerden seçtiklerini belirtti. Excalibur modellerinde ekran kartı ve işlemci gibi en önemli bileşenleri dünya aynı anda lanse ettiklerini de söyleyen Karaman sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni oyun bilgisayarı kategorisi için 2 yıl önce çalışmalara başladık. Yaklaşık bir yıl önce Excalibur ailesini yeni bir marka olarak piyasaya sürdük. İlk etapta Excalibur serisinin oranı, toplam dizüstü bilgisayarlarımız içerisinde yüzde 5 iken bu rakam kısa bir süre sonra yüzde 10’a ulaştı. Elde ettiğimiz bu rakam bize sadece 1 yılda doğru ürünlerle tüketicilere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşattı. 1 yıl içinde geliştirdiğimiz 4 dizüstü ve 3 masaüstü serisi ile bu yıl 20 bin Excalibur kullanıcısı ile buluşmayı hedefliyoruz.”

Performans canavarı yeni Excalibur: G600

Excalibur’un kendileri için özel ve seçkin bir kategori olduğuna dikkat çeken Feray Karaman, bu seriye özel WhatsApp ve e-posta destek hattı kurduklarını belirtti. Karaman, Excalibur ailesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu seride Casper üretim tesislerinde özel üretim de yapabiliyoruz. Konfigürasyonu özelleştirebiliyoruz. Ayrıca merkez ve bölge servislerimize getiren kullanıcılara 1 saatte servis hizmetimizden yararlanma şansı sunuyoruz. Amiral gemimiz G800’ün güncellenmiş versiyonu, yeni serimiz G600 ile tüketicilerin karşısındayız. Hedef kitlemizi geçtiğimiz seneye göre genişlettik. Sadece oyun için değil, rendering, After Effects, Photoshop gibi yüksek performans gerektiren uygulamalara ihtiyaç duyan kullanıcılar için de yüksek performans ve hız gerektiren serilerimizi tasarlıyoruz. Örneğin, 6GB GTX1060 kullandığımız G600 modelinde de şu ana kadarki en üst düzey performans gerektiren sanal gerçeklik deneyimi sunuyoruz. Eylül ayında ise 15.6 inç ekranlı 4K panel ile çok niş bir kitleye hitap eden yeni bir Excalibur’u da duyuracağız.”

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