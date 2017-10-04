Extinction’dan yeni oynanış videosu.

Iron Galaxy’nin yeni oyunu Extinction oyunculara oldukça keyifli dakikalar yaratacak bir deneyim vadediyor. Dünyaya saldıran 45 m uzunluğundaki devler ve çeşitli yaratıklarla savaştığımız oyunda, insanları korumak için görevlendirilen sentinellerden biri olan Avil’i yönetiyoruz.

Sentineller yıllar süren savaşlar yüzünden yavaş yavaş yok olmuştur. Avil de çatılardan damlara atlayan ve yaşayan son Sentinel olmakla birlikte taktiksel zeka ve güce sahip biri. Kullandığı kılıcı ile hem devler hem de yerdeki yaratıklarla savaşıyor. Devleri yok etmek için birçok seçenek sunan oyun hayli kanlı sahneler sahip.

Savaştığımız devlere hasar verebilmek için birçok farklı yola birden başvurmamız gerekiyor. Devlerin kalkanları ve silahları konusunda çok fazla seçeneğimiz olması oyunun en ilgi çekici yönlerinden biri. Oyunda biraz Attack on Titan esintileri de mevcut. Attack on Titan oyunun tutkunlarındansanız, bu oyunu kaçırmak istemeyeceksiniz.

2018 yılının birinci çeyreğinde çıkacak olan Extinction PlayStation®4 / Xbox One / PC (Windows) platformları için hazırlanmakta.

Oynanış videosunu linkten izleyebilirsiniz.http://deadgoodmedia.us10.list-manage.com/track/click?u=23e248de0b05fce198ede786a&id=92b63cc5b3&e=11fa5eacd0

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