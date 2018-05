Fallout 76 duyuruldu!

Bethesda’nın birkaç gündür dillendirilen yeni oyunu Fallout 76, kısa ama dikkat çekici bir teaser ile duyuruldu.

Fallout duyurusu demek elbette gizem demek, alıştığımız üzere. Retro bir radyo ile açılan teaserda ilk dikkatimizi çeken detay radyonun üzerindeki analog 27 Ekim 2102 tarihi ki bu oyunu kronolojik olarak Fallout 1’in bile öncesine oturtuyor.

Hemen hatırlatalım, Fallout 4‘ün başında düşmeye başlayan nükleer bombalar (ve büyük savaşın başlaması) 23 Ekim 2077‘yi, yani Great War‘un başladığı o kara günde olanları anlatan bir flashback hüviyetinde idi, oyunun gerisi 2287 yılında geçiyordu. Ana senaryosu bu tarihe en yakın tarihte geçen oyun olan Fallout 1 ise 5 Aralık 2161 tarihinde başlıyordu.

Peki tarihi öğrendik, oyun nerede geçecek? Teaserda geçen şarkı her akıllı Fallout hayranının Shazam’e dinleterek öğrendiği üzere John Denver‘ın Take Me Home, Country Roads adlı eseri. Şarkının sözlerine baktığınızda karşılaşacağınız eyalet ise West Virginia. İlginç, çünkü bu bölge günümüzde bile çok kalabalık sayılmaz. En büyük şehri olan Charleston‘ın nüfusu 50 bin civarında. Toplam nüfus bile 1.8 milyonu ancak geçebiliyor.

Teaserın geneline bir kutlama havası hakim ve odadaki plaketlerden birisinde de birilerinin yaşaması için feda edilenlerden bahsediliyor. Peki neyi kutluyoruz? Konuşmada geçtiği gibi yaşamın barınaklar içinde (FRPNET, Vault’lara sığınak demeyi yanlış bulmuştur hep) yeniden başladığı günü mü, yoksa Pip-Boy’u kuşanıp barınaklardan dışarı çıkabildiğimiz ilk anı mı? Evet, oyunun isminde geçen 76 da Vault numarasından başka bir şey değil.

Kısaca bilinmezlik had safhada ve biz daha önce Fallout kronolojisi içinde hiç görmediğimiz yeni detaylarla yüzleşecek gibiyiz.

E3’teki konferansa kadar nefesimizi tuttuk, bekliyoruz efendim.

