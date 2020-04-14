Fallout 76: Wastelanders Çıktı

Bugün Bethesda Game Studios Fallout 76 için ücretsiz en yeni güncellemesi Wastelanders’ı yayınladı. Güncelleme yepyeni görevleri, seçimleri ve sonuçları ile klasik diyalog seçeneklerini ve daha fazlasını beraberinde getiren NPC’leri oyuna ekliyor. Fallout 76 için Wastleanders güncellemesi şimdi PlayStation 4’te, Xbox One’da, Bethesda Launcher’da ve – ilk kez – Steam’de oynanabilir. Oyuncular, Batı Virginia dağlarında saklanan sırları bulmak için düzenbaz akıncılarla güçlerini birleştirecek veya iyimser göçmenlerle ittifak kuracaklar. Bölgeye geri dönüş yolunu bulan yalnızca insanlar değil- yeni silahları ve zırhları kuşanıp yeni yaratıklarla savaşın. Appalachia ve gizemleri açığa çıkarılmak için bekliyor ve bu hakimiyet yarışındaki yerlerini belirlemek oyuncuların elinde.

Wastelanders’da oyuncuların bekleyebileceği yeni özelliklerden bazıları:

Müttefikler– Oyuncunun C.A.M.P’lerine canlılık getirecek ve katılmanız için günlük aktiviteler sunacak özel tip insan NPC’ler.

İtibar Sistemi– Önceki oyunlardan bildiğimiz itibar sistemi geri geliyor ve yaptığınız her seçimin bir ağırlığı olmasını sağlıyor. Oyuncular ne kadar bilgi sunar, düşman öldürür ve görev tamamlarsa o birlikle itibarları da o kadar artacak.

Yeni Etkinlikler– Wastelanders, Fallout 76’ya Riding Shotgun ve Radiation Rumble adlı iki yeni etkinlik ekliyor. İster karavan koruyucusu oynayın, isterseniz radyasyona maruz kalmış yaratıkların saldırılarını savuşturun, bu yeni etkinlikler Appalachia’ya yeni, benzersiz zorluklar getiriyor.

Hata Düzeltmeleri– Wastelanders yeni içerik ve yaşam kalitesi geliştirmeleri ile hata düzeltmeleri içerecek.