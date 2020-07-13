Far Cry 6 resmi olarak duyuruldu

Far Cry 6’nın kapak resmi ve çıkış tarihinin sızmasının –ya da yanlışlıkla yayımlanmasının- ardından yaklaşık bir hafta sonra Ubisoft da tarihi 18 Şubat 2021 olarak açıkladı.
Halihazırda bildiğimiz üzere oyunda Anton Castillo olarak Breaking Bad ve The Mandalorian’dan tanıdığımız Giancarlo Esposito yer alıyor. Anton Castillo ise bilmeyenler için, Küba’dan esinlenilerek yaratılmış oyun dünyasının acımasız diktatörü.
Oyunda Anton Castillo’nun oğlu Diego Castillo’yu ise Anthony Gonzalez canlandırıyor. Diego ise diktatör babasının gittiği yoldan gidip gitmeme konusunda kararsız bir çocuk.
Oyuncuların isimleri de tarihle birlikte Ubisoft tarafından doğrulandı.