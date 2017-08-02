Farming Simulator’dan bıkanlar için: Real Farm Sim

Valla açıkçası öyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum, kendi adıma yüklediğim 20 harita ve 1500 traktörün tadını çıkartmak adına Farming Simulator 2015’i hala oynuyorum. Farming Simulator 2017’yi ise inceledikten sonra kaldırdım ve yeniden yükleneceği zamanı bekliyor.

Yine de farklı lezzetler arıyorsanız Soedesco’nun yeni oyunu Real Farm Sim sizi heyecanlandırabilir. Oyunda söylendiğine göre açık dünya oynanışı hakim olacak ancak haritanın boyutları henüz belli değil, birden fazla harita olup olmayacağı da bilinmiyor. Aynı şekilde Soedesco yapımda çok sayıda traktör vs. bulunacağını söylese de henüz elimizde net bir rakam yok.

Oyunda standart sandbox modunun yanında bir de adım adım yükseleceğiniz kariyer modu bulunacak ve oyunun bu yılın son çeyreğinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasada olması beklenmekte.

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