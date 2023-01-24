Fethiye’de villa kiralamak için 6 neden… Aktiviteler, nerelere gidilir?

Yılda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Fethiye’de, Villa Tatili yapmak bir çok misafirimiz için ayrıcalıklıdır. Fethiye kiralık Villalarında tatil yapmanın ayrıcalıklarını yazımızda bulabilirsiniz.

Eski ismi Meğri olarak da bilinen Fethiye, Muğla iline bağlı bir ilçedir. Ancak Muğla merkeze yaklaşık 130 kilometre mesafededir. Fethiye ilçesi doğası, tarihi, plajları ve en önemlisi geniş bölgeye yayılmış lüks kiralık tatil villaları ile dikkat çekmektedir. Şehrin bir bölümü tarih kokarken bir diğer kısmı doğanın yeşilliklerine ev sahipliği yapıyor diğer kısmı masmavi ege denizine hakimdir.

1- Tarih kokan Fethiye Kiralık Villaları:

Fethiye, tarih ve doğasıyla huzurlu bir lokasyondadır. Genel olarak taş ve ahşap’ın bir biri uyumu ile modernize edilmiş kiralık villa seçeneklerinde şehir hayatından uzakta sessiz sakin bir tatil imkanı sunmaktadır.

2- Lüks Fethiye Kiralık Villaları:

Fethiye, bölgede yer alan kiralık villaların arasında en çok dikkat çeken lüks kiralık villalarıdır. Bu lüks kiralık villalar da özellikle kapalı ısıtmalı havuzlu, jakuzili, saunalı ve hamamlı olan villalar dikkat çekmektedir.

3- En ünlü Fethiye Plajları ve Koyları:

Bölge olarak sahil kasabası olarak bilinen Fethiye’de bir çok plaj imkanı ve koylar mevcuttur bunların arasında en ünlü olanlar Kumburnu Plajı, Belcekız Plajı, Katrancı Koyu, Kabak Koyu, Gemiler Plajı, Çalış Plajı, İnlice Plajı, Göcek Plajı, Şövalye adası ve Kızıl Ada’dır.

Fethiyedeki tatil villanızda konaklama yaparken havuzunun dışında günübirlik ziyaretler ile bölgede en popüler olan plajları ve koyları da ziyaret edebilirsiniz. Konakladığınız villanızdan buralara ulaşım çok kolay olacaktır.

4- Fethiye’de Yemek ve Gece Hayatı :

Fethiye, kendine has lezzetli yemekleri ve deniz ürünleri ile ünlüdür. Bölgede bir çok alanda farklı konsept ve lezzetlerde farklı yörelere ait restoranlar mevcuttur. İsterseniz Babadağı’nın zirvesinde bulutların üstünde, isterseniz doğa içinde Yeşil vadinin serinletici suyunun sesi ile birlikte, isterseniz de sahilde lüks restoranlarda yemeklerinizi yiyebilir, geceye Çalış’ın Hisarönü’nün ya da Paspaturun eğlenceli hayatına dahil olabilir gece lüks villanıza taksi minibüs gibi çeşitli ulaşım araçları ile rahatlıkla geri dönebilirsiniz.

5- Fethiye’de Gezilecek Yerler:

Fethiye bölgesi lokasyon olarak güzel bir konumda yer almaktadır bu sebeple çevrede bir çok gezilecek yerlerde mevcuttur. Kiralık Tatil villanızda konaklama yaparken bölgede gezebileceğiniz en popüler olan Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, Faralya, Kayaköy, Saklıkent Kanyonu ve Yeşil Vadi mutlaka ziyaret etmeniz gerekli yerledir. Villanızdan çıkarak gün içinde buraları ziyaret edebilirsiniz.

6- Fethiye’de Aktiviteler :

Fethiye kiralık villa seçeneğini seçtiyseniz, Tatiliniz süresince neredeyse sıkılmak için zamanınız olmayacaktır. Su ve Doğa sporları açısından zengin bölgede yürüyüş, su sporları, yamaç paraşütü, jeep safari gibi bir çok aktiviteye katılabilirsiniz.

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