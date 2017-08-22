FIFA 18’de bir kez daha Türkiye Süper Ligi olacak…

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Gamescom 2017’de EA Games, FIFA 18 hakkında hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları açıklamalarda EA Games, geçen sene Frostbite sayesinde yeni bir çığır açtığı grafikleri daha da geliştirdiklerinden, ünlü oyuncuların davranışlarını ve tepkilerini özel olarak gözlemleyerek canlı kavramına bir adım daha yaklaştıklarından ve taraftar kitlesinin bir sürü halinde değil de; farklı bireyler halinde hareket eden kişilikler olacağından bahsetti.

Ayrıca FIFA 18’in bir kez daha Türkiye Süper Ligi’nin bütün takımlarını bulunduracağı da gelen haberler arasında.

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