FIFA 19, dünya ile aynı anda Playstore’da!

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Türk Telekom’un en yeni ve güncel oyunları oyunseverlerle buluşturan dijital oyun platformu Playstore, FIFA serisinin son oyunu FIFA 19 Dünya ile aynı anda Playstore’da satışa çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı ile piyasaya çıkan FIFA 19, oyunculara sahada olanları anlık olarak kontrol etme imkanı sunuyor.

Oyunseverler FIFA 19 içerisindeki hikaye modu olan The Journey Champions ile hayali Real Madrid oyuncusu Alex Hunter’ın kariyerini yönetme şansı bulacak. Ultimate Team ile de oyuncular kendi kadrolarını oluşturup, çevrimiçi maç modu olan Division Rivals’da dahil olacakları gerçekçi mücadelelerde takımlarını yönetebilecek.

FIFA 19 için oyunseverler, beş adede kadar Jumbo Premium Altın FUT paketi, FUT’ta yedi maç kiralık Cristiano Ronaldo öğesi ve FIFA müzisyenlerinin tasarladığı Özel Sürüm FUT formalarına sahip olma avantajı yakalayacak. Playstore’da 384 TL’ye satışa çıkan oyunu Türk Telekom evde internet aboneleri, 32 TL’den başlayan ve 12 aya varan taksit imkanları ile satın alabilecek.

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