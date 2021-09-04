FIFA Online 4 artık Türkiye’de!

101XP firması, Electronic Arts tarafından PC için geliştirilen, oynaması ücretsiz EA SPORTS™ FIFA Online 4 oyununun resmi websitesi üzerinden indirilip, oynanabileceğini duyurdu.

Tamamen Türkçeleştirilen oyunda, maç anlatımları tüm oyuncuların beğendiği Murat Kosova & Nebil Evren ikilisi tarafından yapılıyor.

Murat Kosova ses kayıt aşamasındaki süreci, sahne arkası videosunda; “Amacımız, özel ve özgün futbol atmosferini evinize getirmekti, umarım başarmışızdır” olarak yorumluyor.

Aynı videoda Nebil Evren, “Ben seslendirirken çok eğlendim, eminim sizler de oynarken çok eğleneceksiniz”, şeklinde süreç hakkında yorumlarını ekliyor.

Türkiye’deki oyuncular halihazırda birçok moda erişime sahipler:

● 1v1 Dereceli Maçlar;

● Teknik Direktörlük Modu;

● Lig Maçları;

● Arkadaşlarla oynamak için özel maçlar.

Oyunun açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor. Bunlar;

● Live; aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri

● Club Heroes; Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcuyu

● World Hero Debut; Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonasında harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızları

● Turkish Club Stars; Türkiye’de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcuyu, içerir.

Daha fazla içerik ve oyun modu ileride açıklanacak.

Ayrıca 101XP firması, yerel fiziksel sunucuların, tüm Türkiye’den maksimum sayıda oyuncu için rahat bağlantı sağlayacağını belirtti.