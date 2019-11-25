Football Manager 2020 avantajlı fiyatıyla, dünya ile aynı anda Playstore’da

Futbol meraklılarına, gerçeğe en yakın takım yönetme deneyimi sunan Football Manager 2020, dünya ile aynı anda Playstore’da oyunseverlerle buluşuyor. FM 2020’yi 144 TL’lik fiyatı ile sunan Playstore, oyunseverlere 3 aylık Tivibu Go üyeliği de hediye ediyor. Merakla beklenen efsane menajerlik simülasyonunun son sürümü oyuncuları takımları üzerinde daha fazla sorumluluk almaya teşvik ederken, yeni ve gelişmiş kontrol özellikleri ile ön plana çıkan FM20’de menajerlerin tüm taktik ve fikirleri kritik önem taşıyor.

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, merakla beklenen oyun serilerini, özel fiyat ve avantajlarla, oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Efsane menajerlik oyunu Football Manager’ın son sürümü FM20 dünya ile aynı anda Playstore’da satışa çıkıyor. Yeni ve özgün bir yapı sunan FM20, oyunculara hem kendi kariyerleri hem de takımlarının geleceği için daha fazla sorumluluk alma imkanı sunuyor.

Sega ve Sports Interactive tarafından geliştirilen Football 2020, oyunseverlere, futboldaki en iyi 50 ülkeden, toplam 2.500 futbol takımının yer aldığı oyunda, yeni sezon kadroları ile bir takımı yönetme imkanı veriyor. Oyuncular, 500 binin üzerinde futbolcu ve kadroyu kendi taktik vizyonları ile yönetebilecek. Kontrolü tamamen oyuncuya bırakan oyun, bugüne kadarki en sürükleyici ve akıllı maç motorunu vaat ediyor. Takımının zirveye ulaşmasını isteyen menajerlerin tüm fikirleri yeni sürümde başarı kazanmaları için önem taşıyor.

Football Manager 2020 Touch sürümü ise oyunseverlere başarıya ve zafere daha hızlı ulaşma imkanı sunuyor. FM20 Touch, oyunun meraklıları için yalnızca menajerliğin temellerine, taktiklere ve transferlere odaklanan bir alternatif sunuyor.

Spordan yarışa, aksiyondan strateji oyunlarına kadar ilgiyle takip edilen oyunları ve oyun ekipmanlarını özel kampanya ve avantajlarla sunan Playstore’da menajerlik oyunu Football Manager’ın son sürümü FM20, 144 TL’lik özel fiyat avantajıyla satışa sunuldu. Oyunu Playstore üzerinden satın alan oyunseverlere ayrıca 3 aylık Tivibu Go üyeliği hediye ediliyor.

FM20 Touch oyununa ise 82 TL’leye sahip olabiliyorlar. Türk Telekom evde internet abonesi oyunseverler faturalarına ek 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabilecekler. Bunun yanında Türk Telekom abonesi olmayan oyun severler de bu muhteşem oyunları kredi kardı ya da mobil ödeme ile de satın alabilecekler.