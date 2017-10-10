Forza satışlarda iki oyunuyla birden tepeye oynuyor!

İngiltere’de bu haftanın en çok satan oyunları listesine Forza büyük bir giriş yaptı.

FIFA 18 in hemen arkasında ikinci sırada olan Forza 7 700+ araçlık etkileyici garajı, muhteşem içeriği ve görselleriyle PC oyuncularının şimdiye kadar gördüğü en muhteşem yarış oyunu olmaya aday. Buna rağmen Forza Motorsport 7’nin satışlarının Forza Motorsport 6’ya göre ufak bir düşüş yaşadığı gözden kaçmadı.

Forza’nın diğer oyunu olan ve geçtiğimiz yıl bu günlerde piyasaya çıkan Forza Horizon 3 ise hemen ardından 3. Sırada. Forza Horizon 3 sene boyunca pek çok DLC ve eklenti paketi ile desteklediği içeriğini son günlerde indirimle pekiştirince oyunu edinmek için fırsat kollayan oyuncuları tavlamışa benziyor.

İşte listenin tam hali;

1. FIFA 18

2. Forza 7

3. Forza Horizon 3

4. Destiny 2

5. GTA5

6. Crash Bandicoot

7. Lego Ninjago Movie

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. NBA 2K18

10. Lego Worlds



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