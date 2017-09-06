FPS korku oyunu Scorn ile tanışın!

First-Person korku oyunu Scorn’un herkese açık ve kesintisiz ilk gameplay’i yayımlandı. Ayrıca oyunun geliştirilmesine hayranların destek olabilmesi için yapılan kampanya yürürlüğe girdi.

Scorn’un 22 Eylül’de oynanabilir olarak temin edebileceğiniz demo sürümü bu kampanyaya belirli bir rakamın üstünde bağış yapanlara özel olacak. Kampanyanın asıl amacı oyunun yaratıcılarının oyun üzerinde tüm kabuslarını gerçeğe dönüştürebilecek kaynağa erişmeleri. Oyuna buradan destek olabilirsiniz.

İki bölümden oluşacak olan oyunun ilk kısmı PC için 2018’de çıkacak. İlk bölümün adı DASEIN olacak. Oyun kısa filmle başlayıp ardından kontrolü size veriyor. Oyunun atmosferi orijinal ve organik. Oyunda kullanacağınız silahlar adeta canlı. Kabuslarınızda yepyeni bir dünya yaratmaya hazırlanan Scorn; kıyamet sonrası, her şeyin canlı olduğu hissini veren, gerçeküstü bir ortama sizi çağırıyor.

Ebb Software’dan Ljubomir Peklar oyun hakkında “Scorn’u şuana kadar destekleyen herkese teşekkür ediyorum, ve desteklerinin kampanya başladığında ve oyunun gelişiminde bir sonraki evreye geçişimizde de devam edeceğini ümit ediyorum. Oyunun bekleyişe değeceğinden emin olacağız.” dedi.

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