Frostpunk’ın genişleme paketi “The Fall of Winterhome” 19 Eylül’de geliyor

11 bit studios, alternatif donmuş bir dünyada insanlığı ayakta tutmaya çalıştığımız Frostpunk’a ücretsiz bir genişleme paketi daha getiriyor.

Hikâye tabanlı The Fall of Winterhome genişleme paketi 19 Eylül’de otomatik olarak asıl oyuna eklenecek. Bizleri güncellenmiş görüntüler ve yeni bir haritanın beklediği dışında, DLC hakkındaki bilgiler epey kısıtlı. Yine de biliyoruz ki, yepyeni içerikler ve karar alırken insanı ikilemde bırakan yenilenmiş mekanikleriyle birlikte Winterhome’da oyuncular egemen oldukları donmuş dünya hakkında bilgi sahibi olma şansını elde edebilecekler.

Winterhome isminden de anlayacağınız gibi bu asıl oyunda ele geçirmeye çalıştığımız şehir. Tahminimizce, bu yeni ücretsiz DLC ile şehrin son günlerini oynayıp sırlarını açığa çıkaracağız.

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