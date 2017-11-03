Game Jam 01, Bilgi Üniversitesi’nde başlıyor!

Dünyada ses getiren oyun tasarlama maratonu Game Jam, 4 – 5 Kasım tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek. İki gün boyunca aralıksız devam edecek oyun maratonu ‘Game Jam 01’ oyun geliştiricilerini bir araya getirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, oyun geliştiricilerin bir araya gelerek sınırlı bir süre içinde oyun geliştirdikleri Game Jam maratonuna ev sahipliği yapacak. santralistanbul Kampüsü’nde, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek “Game Jam 01”, Cumartesi sabahından Pazar gecesine kadar aralıksız sürecek. Yaklaşık 40 saatlik maraton boyunca kampüste kalacak öğrenciler, BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün bilgisayar laboratuvarında çalışacak.

Genel katılıma da açık olacak maraton, yazılımcı, karakter tasarımcısı, hikaye geliştirici ve tasarımcı gibi görev paylaşımlarıyla takımların oluşturulmasının ardından başlayacak. Bir araya gelen takımlar, 40 saatlik süre içinde Game Jam 01 jürisi tarafından belirlenen tema üzerine analog veya dijital bir oyun tasarlayacak. Maraton sonunda katılımcıların geliştirdiği oyunlar jüri tarafından değerlendirerek, etkinlik sonrasında sergilenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Süngü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Efe Alaçamlı ve Kinguin Türkiye Ülke Müdürü Ayça Zaman’dan oluşan jüri, maratonun kazananlarını belirleyecek.

Herkesin katılımına açık olacak etkinliğe kayıt olmak gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için web sitesi ziyaret edilebilir.

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