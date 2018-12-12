Gameloft, LEGO’nun mini figür tarihini mobil cihazlara taşıyor

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, LEGO Group işbirliği ile LEGO mini figürlerinin 40 yıllık tarihini ve evrenini 2019’da yayınlayacağını duyurduğu oyun ile mobil cihazlara taşıyor.

LEGO® dünyasında geçen yeni bir oyun, tüm yaştan LEGO hayranlarına popüler LEGO koleksiyonlarıyla karşılacakları destansı bir macera sunacak. Oyuncular, LEGO markasını dünyadaki sevilen markalardan biri haline getiren eğlence ve yaratıcılığı bulabilecek ve tüm zamanların favori LEGO mini figürleri ve setleriyle mobil olarak oynayabilecekler. Oyunda olacağı duyurulan ilk karakterler; Red Classic Spaceman (1978), Set 6270’den Captain Red Beard (1989) ve LEGO mini figürleri serisi 13’ten Hot Dog Man (2015) oldu.

Gameloft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stéphane Roussel, “LEGO Group’un mobil oyuncuların aradığı LEGO oyununu geliştirmekten gurur duyuyoruz.” dedi ve “Yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, yarattığımız dünyaların özüne koyuyor olmamızın yanısıra, şirketlerimizin birçok ortak noktası bulunuyor. Dünya çapında sevilen bir marka ile ortaklık yaparak LEGO tarihine saygı göstermeyi bir ayrıcalık olarak görmekteyiz. LEGO Group ile uzun yıllar boyunca bu muazzam proje üzerinde çalışıyoruz ve bu oyunu tüm oyuncularımız ve LEGO hayranlarının hak ettiği gibi hayata geçirmek için ve tüm çabalarımızı, sanatımızı ve deneyimimizi bir araya getiriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

LEGO Group’tan LEGO Games Başkan Yardımcısı Sean McEvoy, “LEGO Group, LEGO oyunlarının yelpazesini genişleten ve geliştiren eğlenceli ve yaratıcı oyunlar oluşturma konusunda 20 yıldan fazla deneyime sahiptir.” dedi ve “Gameloft işbirliğiyle LEGO evrenini LEGO hayranları ve mobil oyuncularla bir araya getirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz.” şeklinde ekledi.

Gameloft tarafından geliştirilen yeni LEGO oyunu 2019’da yayınlanacak.

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