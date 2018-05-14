Gamer’s Qube’dan mobil oyun geliştiricilere 350 bin dolarlık davet

Netmarble ve StartersHub işbirliğiyle sürdürülen ileri hızlandırma programı Gamer’s Qube, Türkiye’yi mobil oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Mayıs 2018 tarihinde başlayan program, halihazırda mobil oyununu tamamlamış olan ekiplere toplamda 350 bin dolarlık bir yatırım fırsatı sunuyor. Programa başvurular Haziran 2018 sonuna kadar sürecek.

Dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi Netmarble EMEA ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle, mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen, mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’u Mayıs 2018 tarihinde hayata geçti.

StartersHub işbirliğiyle, program kapsamında mobil oyun geliştiricileri için eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecek, mentorluk hizmetleri verilecek ve ekiplere finansman desteği sağlanacak.

Toplam 350 bin dolar yatırım desteği

Gamer’s Qube, halihazırda mobil oyununu geliştirmiş, hatta yayınlamış oyun geliştirme ekiplerine açık bir program. Programa başvurmak için en az iki kişiden oluşan bir ekibe sahip olmak gerekiyor. Haziran sonuna kadar sürecek başvuruların ardından, Netmarble EMEA tarafından yapılacak ön elemeyi geçen 25 oyun geliştirme ekibi arasından 5 tanesi Netmarble’ın profesyonel mentorları tarafından seçilerek programa katılma hakkı kazanacak. Programa katılan her ekibe 70 bin dolar Dolar, toplamda ise 350 bin dolar yatırım desteği verilecek.

Gamer’s Qube’a katılan ekipler bir yıl boyunca Netmarble’ın mobil oyun profesyonellerinden eğitim alma, Türkiye ve EMEA bölgesindeki 300’den fazla mentora ulaşma, oyun testleri ve haftalık pratiklerle projelerinin kalitesini ve mobil oyun geliştirme becerilerini artırma fırsatı yakalayacak. Ayrıca seçilen mobil oyunlar, dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Netmarble EMEA tarafından yayınlanma imkanı bulacak.

Gamer’s Qube, bilişim ihracatına katkıda bulunacak

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, “Netmarble EMEA ve StartersHub işbirliğinde başlayan Gamer’s Qube hızlandırma programıyla, Türkiye’yi mobil oyun geliştirme konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi planlıyoruz. Amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında olarak, onların stüdyo becerilerini geliştirmek, ekiplere global tecrübelerimizi aktarmak ve global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir.”

“Bu program ile oyun projelerini hayata geçirmek için yurtdışına yönelen beyin göçünün önüne geçmeyi,hatta bu göçü tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Program sadece Türk firmalara değil, tüm bölgedeki yetenekli oyun geliştiricilerine de açıktır. Gamer’s Qube tarafından ekiplere tanınan bir diğer fırsat da başarılı olan oyun projelerini Netmarble EMEA tarafından global çapta yayınlanma şansını yakalayacak olmalarıdır. Gamer’s Qube’dan çıkacak olan bu başarılı oyunların, ülkemizin 2023 bilişim ihracat hedefi olan 1 milyar dolara ulaşmasına da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.“ dedi.

Türkiye’nin dijital oyun sektöründe yüksek başarı potansiyeli olduğuna dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, “Bugün yüksek teknoloji ihracatının önemini konuşurken, dijital oyunları es geçmemek gerekiyor. Dijital oyunlarda Türkiye’den ve bölgeden küresel markalar çıkarmak, ülkemizin bu alanda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olmasına önemli katkıda bulunacaktır. StartersHub olarak Gamer’s Qube ile oyun dünyasında yükselecek global yeteneklerle tanışmak için heyecan duyuyoruz.” diye konuştu.

Gamer’s Qube ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için https://www.gamersqube.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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