Bu sene de oyuna geliyoruz…

Bulunduğumuz bölgenin en etkin uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarı olan GameX, 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında, yeni lokasyonu İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Biletleri geçtiğimiz ay satışa çıkan GameX 2017’nin Ana Sponsoru, İş Bankası Maximum Kart oldu. Bununla birlikte İş Bankası Maximum Kart ile alacağınız online ziyaretçi biletleri %50 indirimli olacak.

GameX 2017’nin katılımcısı olan markalar ve firmalar arasında İş Bankası Maximum Kart başta olmak üzere Pearl Abyss (Black Desert Online), Rocwise Entertainment (Soldiers of the Universe), Proud Dinosaurs (Macrotis), Abyss Gameworks (Tartarus), Imagine Codes (Deliçeri), NTT Game, Bigpoint Games gibi oyun firmaları bulunmakta.

Bu firmaların yanı sıra Amega Entertainment, Ortombo, EPIN, ByNoGame, BoaCompra, GameSatış, GamingInTurkey (Metal Tornado), İninal, Papara, Twitter (GenArt) Vestel, Sennheiser, Digiturk, Oyunder, LEVEL, QP Bilişim, Red Bull, McDonald’s, Number1 gibi önemli markalar da fuarda yerlerini almış bulunuyor. Birçok yerli ve yabancı oyun firmalarının yeni oyunlarının lansmanlarını yapmak için yerlerini aldığı GameX 2017’nin güncel katılımcı listesinin tamamına bu adresten ulaşmanız mümkün.



Robot Savaşları GameX’te

YTÜ Robotik Otomasyon Kulübü’nün de katkılarıyla Türkiye’de bir oyun fuarında ilk kez Robot Savaşlarını canlı olarak izleme imkanı bulacağız.

GameX’te Black Desert Online Rüzgarı

Tüm Dünya’da ismiyle milyonların kalbinde taht kurmuş, eşsiz karakter tasarımları ve grafikleriyle oynayanları adeta büyüleyen MMORPG Black Desert Online’ın yapımcısı Pearl Abyss, büyük bir lansman hazırlığı ile GameX’teki yerini aldı.

McDonald’s’tan GameX’e özel indirimli Gamer Menü

Fuar alanının hemen yan tarafında yer alan McDonald’s şubesinden GameX ziyaretçileri için özel hazırlanan Gamer Menü’yü indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Gamer Menü’yü alanlar çekilişe katılıp birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansına da sahip oluyor.

RedBull ile sınırsız eğlence!

Her sene olduğu bu sene de Redbull GameX’teki yerini alarak ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçireceği içerikler sunacak.

Oyunder GameX’te!

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de GameX süresince Oyunder işbirliği ile paneller, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca fuar alanındaki Oyunder standını ziyaret edip yetkililerle görüşme imkanı bulabilirsiniz.

PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, nefes kesen cosplay gösterileri, sayısız ödül ve hediye ürünler, seminerler, paneller, atölyeler…

Hepsi ve daha fazlası GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nda olacak.

GameX 2017 ziyaretçi biletlerini; GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı resmi internet sayfası GameX üzerinden veya Biletino üzerinden kredi kartı ile ya da GameX 2017 fuar alanı bilet gişelerinden satın alabilirsiniz.

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