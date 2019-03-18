GeForce GTX 1660’ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Yeni GeForce GTX 1660, 1499TL’den başlayan fiyatıyla oyuncular için harika bir fiyat/performans değeri sunuyor.

NVIDIA daha önce duyurulan GTX 1660 Ti’nın ardından Turing GTX ailesinin yeni üyesi GeForce GTX 1660‘ı piyasaya sundu. GTX 1660, 1499 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak. 12. nesil Turing GPU mimarisine sahip GTX 1660, performans ve verimliliği artırmak için Turing’in tüm gölgelendirici yeniliklerinden faydalanarak eşzamanlı kayan nokta ve tamsayı işlemlerini, daha büyük L1 önbellekli Birleşik Önbellek Mimarisini ve uyarlanabilir gölgeleme teknolojisini destekliyor.

Mükemmel bir oyun performansı

GeForce GTX 1660, yeni tasarımıyla birlikte karmaşık gölgelendiricilere sahip modern oyunlarda üstün performans sunuyor ve 1080p çözünürlükte GeForce GTX 1060 3GB’den ortalama %30, GeForce GTX 1060 6GB’den ise ortalama %15 daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.

GeForce GTX 1660, 1.408 CUDA çekirdeğine, 192 Gbps hızında çalışan 6 GB’lık GDDR5 belleğe ve daha fazla performans için kolayca hız aşırtma yapılabilen 1.8 GHz’lik çekirdek hızına sahip olmasıyla göze çarpıyor.

İdeal yükseltme seçeneği

Mevcut oyuncuların üçte ikisinden daha fazlası, 2014 yılında çıkan GTX 960 ve daha düşük performansa sahip olan GPU’ları kullanıyor. GTX 1660 ise GTX 960’ın bu seviyesinden ortalama %110 daha fazla performans sunuyor.

Performans, tasarım ve verimliliği bir araya getiren GeForce GTX 1660, fiyat/performans PC sistemlerinin merkezinde ideal bir seçenek haline geliyor. Kart, iyi bir oyun deneyimi ve düşük gecikme süresi için G-SYNC ekranlarla eşleşiyor.

PC Oyunlarını daha erişilebilir kılmak için GeForce Experience’ı içeren GTX 1660 aynı zamanda NVIDIA Highlights, NVIDIA Ansel ve NVIDIA Freestyle gibi kullanımı kolay ve benzersiz oyun içi özellikler sunuyor.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik

GeForce GTX 1660, ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno3D, KFA2, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi dünyanın önde gelen ekran kartı sağlayıcıları tarafından satışa çıkıyor. GeForce GTX 1660, Türkiye’de 1499 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…