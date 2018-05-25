GeForce GTX, Battlefield V’in PC Platformu olarak duyuruldu!

Battlefield V’i tanıtan Electronic Arts, GeForce GTX’i PC Platformu olarak duyurdu.

NVIDIA, oyunun PC platformu olarak Battlefield V ekibinin PC deneyimini yaratmasına yardımcı oluyor. NVIDIA mühendisleri, GeForce oyun platformunun en iyi yönlerini PC oyuncularına taşımak için DICE’daki Battlefield V geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Bu işbirliği, Battlefield V için GeForce Experience’ın Game Ready sürücülerini, optimize edilmiş oyun ayarlarını ve NVIDIA platformunun diğer özelliklerini sunacağı anlamına geliyor. NVIDIA, en yeni teknolojilerin entegrasyonunu sağlamak, performans için gerekli optimizasyonları gerçekleştirmek ve mükemmel bir PC deneyimi oluşturmak için çalışıyor.

Dünyadaki en popüler FPS serilerinden biri olan Battlefield’ın, konsol ve PC’deki ekosisteminde bugüne kadar 54 milyondan fazla oyuncu yer aldı. Battlefield V, 19 Ekim’de 2. Dünya Savaşı’nı yeniden oyuncularla buluşturacak!

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