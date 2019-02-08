GeForce RTX’in Türkiye tanıtımı yapıldı

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NVIDIA, gerçek zamanlı ışın izleme ve DLSS gibi yeni yapay zekâ özellikleri sunan, yeni Turing mimarisine sahip NVIDIA RTX serisinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında GeForce RTX 2060, 2070, 2080 ve 2080Ti modellerini tanıtan NVIDIA, geçtiğimiz ay duyurduğu RTX mobil GPU serisini de katılımcıların beğenisine sundu.

Battlefield 5 ile DXR ışın izlemeli yansımaları içeren RTX teknolojisinin grafiklere nasıl yansıdığını deneyimleyen katılımcılar, PC’lerde çalıştırılan 3DMark’ın Port Royal testiyle birlikte DLSS teknolojisinin oyun performansına olan olumlu etkilerini yakından takip etme imkânı buldu. NVIDIA’nın Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Monster, MSI ve Phoenix gibi iş ortakları da etkinlikte yer aldı.

İstanbul’daki NVIDIA GeForce RTX etkinliğine katılmaktan onur duyduğunu belirten NVIDIA EMEA PR Direktörü Ben Berraondo, “Etkinliğe Türkiye ve Orta Doğu’dan katılan basının, ortakların ve tüm ekibin heyecanını ve fazlasıyla bilgi sahibi olduklarını görmek inanılmazdı. RTX ürünlerimizle ilgili en son içeriklerimizi sergilemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Önceki nesil Pascal mimarisinden 6 kat daha fazla performans sunan Turing mimarisi, yeni özellikleriyle ve yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunlarda bile 4K HDR çözünürlükte 60 FPS değerini sunmasıyla PC’yi mükemmel bir oyun platformu haline getiriyor. GeForce RTX dizüstü bilgisayarlar ise olağanüstü oyun performansı sağlamalarının yanı sıra, işlerini daha hızlı ve daha iyi yapmak için en iyi performansı isteyen milyonlarca video düzenleyici, 3D animatör, oyun yayıncısı ve diğer içerik üreticileri için güçlü mobil platformlar olarak öne çıkıyor.

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