10 yılın ardından Mordor eklentisi The Lord of the Rings Online’da!

The Lord of the Rings Online uzun bir sürenin ardından Mordor eklentisine bu ayın sonunda kavuşuyor.

31 Temmuz’da çıkışını yapacak olan Mordor eklentisi, LOTR severlerin bildiği gibi Sauron’un kontrolündeki Mordor’da geçecek. 300 yeni görev, elf ırkı, seviye artışı ve Walked into Mordor gibi bir çok yeniliği barındıracak olan The Lord of the Rings Online: Mordor, oynaması ücretsiz olacak.

2007’nin Nisan’ında çıkışını yapıp 2010 yılında ücretsiz olan oyunun yeni eklentisi Mordor, oyuna gelecek olan altıncı eklenti.

