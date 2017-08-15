12 ay fiyatına 15 ay PlayStation Plus!

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE), oyuncuların PlayStation Store’dan 12 aylık üyelik satın alarak PlayStation Plus’ı 15 ay boyunca kullanabileceklerini açıkladı.
PlayStation®Plus’ın 12 aylık üyelik için şu anki yıllık ücreti 149,99 TL.
Teklif, mevcut PlayStation Plus üyeleri dahil tüm oyunculara açık ve 29 Ağustos Salı günü saat 12:00’a (TSİ) kadar yalnızca PlayStation Store’da geçerli.
PlayStation Plus üyeliğine sahip kullanıcılar PlayStation®4 çevrimiçi multiplayer oyun deneyiminden, her ay ücretsiz verilen iki PlayStation 4 oyunu fırsatından, 25 Ekim’e kadar yeni PlayLink sosyal parti oyunu That’s You!’yu bonus oyun olarak kazanma fırsatından, özel indirimlerden ve oyun kayıtları için 10 GB bulut depolama alanı avantajından yararlanabiliyor.
PlayStation Plus tüm dünyadaki üye sayısı ise 26,4 milyonun üzerinde.