19 yıllık Half-Life’a küçük bir güncelleme geldi

Gönderen - - Genel, Haber , ,
0

Valve’in bir türlü devam oyunu çıkarmadığı ünlü FPS serisi 1998’in Kasım’ında piyasaya sürülmüştü. 19 yılın ardından Half-Life’a küçük bir güncelleme getirildi.

Kimi Half-Life sever için bu 3. oyunun geleceğine dair bir işaret olsa da, güncelleme topluluğun bildirdiği oyun çökme durumlarını düzeltmek için geldi. Yama notlarına bakarak söyleyebiliriz ki Valve henüz Half-Life’tan vazgeçmiş değil. Yamada yapılan değişiklikler ise girilen kodlarda, hızlı silah değiştirmelerde ve bir takım dosyaların yüklenmesinde oyunun çökmesine neden olan durumlar giderildi.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Mortal Kombat’ın veteranlarından Sub-Zero Injustice 2’de! https://t.co/bRBKxvYUtP https://t.co/VgVZcNUt4k
BioWare 4 aydır Andromeda’nın yüz animasyonları ile uğraşıyor https://t.co/0qT0UxDte0 https://t.co/EeQoqvKB2K

Flickr