19 yıllık Half-Life’a küçük bir güncelleme geldi

Valve’in bir türlü devam oyunu çıkarmadığı ünlü FPS serisi 1998’in Kasım’ında piyasaya sürülmüştü. 19 yılın ardından Half-Life’a küçük bir güncelleme getirildi.

Kimi Half-Life sever için bu 3. oyunun geleceğine dair bir işaret olsa da, güncelleme topluluğun bildirdiği oyun çökme durumlarını düzeltmek için geldi. Yama notlarına bakarak söyleyebiliriz ki Valve henüz Half-Life’tan vazgeçmiş değil. Yamada yapılan değişiklikler ise girilen kodlarda, hızlı silah değiştirmelerde ve bir takım dosyaların yüklenmesinde oyunun çökmesine neden olan durumlar giderildi.

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