LEVEL #238, 1 Kasım’da bayilerde!

LEVEL #238 – Kasım 2016 sayısı, 31 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 1 Kasım’da tüm Türkiye’de bayilerde!

LEVEL’ın Kasım sayısı dopdolu içeriği ile sizleri bekliyor.

Crytek’ten herkese Warface hediye kodu!

Warface, bu ay Crytek – LEVEL iş birliği sayesinde siz oyuncuların cephaneliğini donatacak, hem aktif Warface oyuncularına, hem de yeni oyunculara hitap eden müthiş bir kod paketi hazırladı. Ayrıntılar derginizde.

-7 günlük F2000 (Piyade sınıfı)

-7 günlük Striker (Paramedik sınıfı)

-7 günlük AY-552 (Mühendis sınıfı)

-7 günlük R107 (Keskin nişancı sınıfı)

-5 Jeton

-7 Dirilme Parası

-7 günlük Türkiye bayraklı sis

-4 günlük VIP

Netmarble’dan 15TL değerinde Seven Knights kodu!

Netmarble’ın en beğenilen ve en fazla oynanan oyunlarından birisi olan Seven Knights’ta kullanabileceğiniz, 15 TL değerindeki 50 yakut da derginizle birlikte hediye.

Kapak konusu: Battlefield 1

Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesinin dünyayı nasıl bir ateş çemberinin içine bıraktığını ilk defa bu kadar net, bu kadar muhteşem bir oyun ile deneyim ediyoruz. Battlefield 1’i o kadar beğendik ki uzun bir süre başka bir online FPS oyunu oynamayacağız gibi gözüküyor.

Hanım çay demle, Civilization VI çıkmış!

Oyun tarihinin en büyük zaman katillerinden biri geri dönüyor ve muhtemelen uzun süredir görmediğimiz kadar da iddialı. Civilization VI, Firaxis Games’in yaptığı en iyi oyunlardan birisi mi, cevabı derginizde.

Mafia III’ü çok konuştuk, çok oynadık!

İlk iki oyunu ile damaklarımızda eşsiz tadlar bırakan seri, bu defa alıştığımızdan biraz daha farklı gözüküyor. Peki iddialı reklam kampanyaları, birbiri ardına gelen hikaye fragmanları ile yaratılan onca hype’a değiyor mu?

LEVEL içeriği

#238

İlk Bakış

Osiris: New Dawn

Battlerite

Outlast 2

Paladins

Project Genom

İnceleme

Battlefield 1

Mafia III

Titanfall 2

Civilization VI

Gears of War 4

Shadow Warrior 2

Cossacks 3

Crazy Machines 3

NHL 17

Aragami

WRC 6

The Silver Case

Event[0]

Syndrome

Warhammer 40K: Eternal Crusade

Project Highrise

Seasons After Fall

Clustertruck

Mad Games Tycoon

Metronomicon

Farming Simulator 17

Redout

Headlander

Ayrıca

Cosplay Republic

CS:GO

Çabla Sorulara Yanıt Arıyor

Donanım

ESL

Fırtına Güncesi (HOTS)

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Neo’nun İzinde

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

Teknik Servis

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

Battlefield 1

Mafia III

