LEVEL #238, 1 Kasım’da bayilerde!

LEVEL #238 – Kasım 2016 sayısı, 31 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 1 Kasım’da tüm Türkiye’de bayilerde!
LEVEL’ın Kasım sayısı dopdolu içeriği ile sizleri bekliyor.
Crytek’ten herkese Warface hediye kodu!
Warface, bu ay Crytek – LEVEL iş birliği sayesinde siz oyuncuların cephaneliğini donatacak, hem aktif Warface oyuncularına, hem de yeni oyunculara hitap eden müthiş bir kod paketi hazırladı. Ayrıntılar derginizde.
-7 günlük F2000 (Piyade sınıfı)
-7 günlük Striker (Paramedik sınıfı)
-7 günlük AY-552 (Mühendis sınıfı)
-7 günlük R107 (Keskin nişancı sınıfı)
-5 Jeton
-7 Dirilme Parası
-7 günlük Türkiye bayraklı sis
-4 günlük VIP
Netmarble’dan 15TL değerinde Seven Knights kodu!
Netmarble’ın en beğenilen ve en fazla oynanan oyunlarından birisi olan Seven Knights’ta kullanabileceğiniz, 15 TL değerindeki 50 yakut da derginizle birlikte hediye.
Kapak konusu: Battlefield 1
Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesinin dünyayı nasıl bir ateş çemberinin içine bıraktığını ilk defa bu kadar net, bu kadar muhteşem bir oyun ile deneyim ediyoruz. Battlefield 1’i o kadar beğendik ki uzun bir süre başka bir online FPS oyunu oynamayacağız gibi gözüküyor.
Hanım çay demle, Civilization VI çıkmış!
Oyun tarihinin en büyük zaman katillerinden biri geri dönüyor ve muhtemelen uzun süredir görmediğimiz kadar da iddialı. Civilization VI, Firaxis Games’in yaptığı en iyi oyunlardan birisi mi, cevabı derginizde.
Mafia III’ü çok konuştuk, çok oynadık!
İlk iki oyunu ile damaklarımızda eşsiz tadlar bırakan seri, bu defa alıştığımızdan biraz daha farklı gözüküyor. Peki iddialı reklam kampanyaları, birbiri ardına gelen hikaye fragmanları ile yaratılan onca hype’a değiyor mu?
LEVEL içeriği
#238
İlk Bakış
Osiris: New Dawn
Battlerite
Outlast 2
Paladins
Project Genom
İnceleme
Battlefield 1
Mafia III
Titanfall 2
Civilization VI
Gears of War 4
Shadow Warrior 2
Cossacks 3
Crazy Machines 3
NHL 17
Aragami
WRC 6
The Silver Case
Event[0]
Syndrome
Warhammer 40K: Eternal Crusade
Project Highrise
Seasons After Fall
Clustertruck
Mad Games Tycoon
Metronomicon
Farming Simulator 17
Redout
Headlander
Ayrıca
Cosplay Republic
CS:GO
Çabla Sorulara Yanıt Arıyor
Donanım
ESL
Fırtına Güncesi (HOTS)
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Neo’nun İzinde
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
Teknik Servis
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
Battlefield 1
Mafia III
7 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Ataberk
10 months ago |
Derginin tek kusuru posterleri önlü arkalı vermesi, duvara asıcaz hangisini assak diye içimiz yanıyo...
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Caner
9 months ago |
Hola. Paketin içeriği olan Posterleri bulamadım yardımcı olabilir misiniz ?
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LEVEL
9 months ago |
Bulamadım derken, karton içeriğinden poster mi çıkmadı acaba?
Eğer öyleyse okurhizmetleri@doganburda.com adresine bir mail rica edeceğiz. Yardımcı olacaklar yenileri için. :)
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Mikail
9 months ago |
Nereden satın alabilirim
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LEVEL
9 months ago |
Bulunduğunuz bölgedeki kitapçılar, süpermarketler, d&r mağazaları ve hatta dr.com.tr üzerinden satın almanız mümkün. :)
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Koray eriş
1 week ago |
Eski sayıları nasıl satın alabilirim
-
LEVEL
1 week ago |
Son iki seneye ait sayılar için okurhizmetleri@doganburda.com adresine mail atabilirsiniz.