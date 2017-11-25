Playstore Yıl Sonu İndirimleri başladı!

Yıl sonu indirimleri hızla devam ederken Playstore müthiş bir yıl sonu kampanyası ile daha karşımıza çıkıyor.

2017 yılının sonuna yaklaştığımız şu günleri Playstore %85’e varan indirimler ile karşılıyor. Bugün duyurulan Yıl sonu Kampanyasında 2K, Bethesda, Rockstar, Ubisoft, Konami, Sega ve 505 Games oyunları yanında Grand Theft Auto serisi ve diğer popüler oyunlar için ciddi indirimler söz konusu, üstelik TTNET’in kartınız olmasa bile taksitle faturanıza yansıtabilme avantajı ile beraber.

Öncelikle gelmiş geçmiş en fazla satılan oyunlardan olan GTA V’i halen edinmediyseniz fırsat ayağınıza kadar geldi. 27 Kasım’a kadar GTA V’i 198TL yerine 84TL’ye edinebileceksiniz. Ayrıca Sega oyunları arasında da Total War: Warhammer’ın fiyatı 168TL’den 68TL’ye düşmüş durumda.

Rockstar & Sega Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/rcyl22k

Ubisoft ürünlerinde de %65’e varan indirimler söz konusu. 28 Kasım’a kadar Ghost Recon Wildlands’i 180TL yerine 90TL, Steep’i 180TL yerine 68TL, Watch Dogs 2’yi 180TL yerine 62TL’ye edinebileceksiniz.

Ubisoft Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/ubsft22k

Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom ve Rage gibi yapımların dağıtımcısı Bethesda’nın ürünlerini de 29 Kasım tarihine kadar %85’e varan indirimlerle edinebilirsiniz. Özellikle 64TL yerine 9TL’ye alınabilen Skyrim kaçmaz!

Bethesda Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/bthstl23k

Eğer içinizdeki basketbol aşkı alevlendiyse sizi 2K kampanyasına alalım. NBA 2K18, 28 Kasım tarihine kadar 180TL yerine 126TL’ye edinilebilirken Mafia III’ün fiyatı da 148TL’den 39TL’ye düşmüş durumda.

2K Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/2k22k

PES 2018 de Playstore’un Konami & 505 Games kampanyasında çok ucuza satın alabileceğiniz oyunlar arasında. 28 Kasım’a kadar PES 2018’e 198TL yerine 99TL’ye sahip olabilirsiniz. Fiyatı 28TL’den 9TL’ye düşen muhteşem oyun Abzu’yu da kaçırmayın.

Konami & 505 Games Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/kn50523k

Playstore’un tüm kampanyaları da bunlarla sınırlı değil. Onlarca farklı oyunu %75’e yakın indirimlerle alabileceğiniz Playstore Yıl Sonu kampanyasına 29 Kasım’a kadar aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Playstore Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/ps23k

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