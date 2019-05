Ah, gençliğimiz… World of Warcraft Classic’i yerinde denedik!

Warcraft Summit’e katılmak üzere Irvine’ın yolunu tuttuğumuzda neyle karşılaşacağım konusunda net fikirlerim yoktu, açık konuşmak gerekirse.

Evet, masada World of Warcraft Classic, Warcraft III: Reforged ve Warcraft’ın 25.yıl etkinlikleri vardı ve Battle for Azeroth için de yeni yeni içerikler bekliyorduk ancak hangisini ne kadar deneyim edebileceğimiz ve kafamızdaki sorulara ne kadar yanıt bulabileceğimiz konusu kocaman bir soru işaretiydi. Keyifle belirtmek isterim ki tüm oyunları herkesten önce deneme ve aklımızdaki soruları bu konuda en yetkili kişilere sorup yanıtlarını alma şansımız oldu.

Öncelikle, World of Warcraft Classic ile alakalı bildiğimiz her şeyi aşağıda bulabilirsiniz. Birbirinden detaylı röportajlar ise önümüzdeki ayın LEVEL Dergisi‘nde sizleri bekliyor olacak.

Acı vatan Irvine!

Hemen belirteyim, maalesef Warcraft Summit, Blizzard’ın Irvine’daki şirket ofisleri yerine (bizdeki Uniq Istanbul benzeri) bir etkinlik merkezi olan [AV] Irvine’da düzenlendi ve dünya basını olarak çok merak ettiğim stüdyoyu görme şansım olmadı. Diğer taraftan [AV] Irvine gerek rahat sahnesi, gerek düzgün kurulmuş sistem altyapısı gerekse rahat röportaj alanlarıyla hayli beğendiğim bir mekan oldu.

Warcraft Summit üç ana konuya odaklanmıştı. Bunların ilki aşağıda detaylarını okuyabileceğiniz World of Warcraft Classic, ikincisi Rise of Azshara ve 8.2’de beklenen diğer yeniliklerin tanıtıldığı World of Warcraft: BFA ve son olarak da Warcraft’ın 25.yıl kutlamaları. Merakla beklediğimiz Warcraft III: Reforged’a ayrılan pay kısıtlı olsa da en azından basına sunulan tek görevi saatlerce tekrar tekrar oynama şansımız oldu.

WoW Classic, çoğu kişi için etkinliğin ağır topuydu elbette. Seneler seneler önce oyuna girip de çıkamayan, tüm haftalık programını, arkadaş buluşmalarını, hatta özel hayatını buna göre düzenleyen herkes gibi, ana menüye girdiğim anda kendimi bir garip hissettim. Sonraki iki-üç dakika boyunca hissettiklerimi buraya aktarabilmem, takdir edersiniz ki çok güç. Klavye ve fareye tekrar uzanabilmem, kendimi o tatlı melankoliden çıkartmam, gücümü toplamam ve “bakalım neleri neleri unutturmuş zaman?” diye kendimi Tarren Mill’e bırakmam biraz zaman aldı diyeyim, sanıyorum beni anlayacaksınız.

Ne zaman geliyor, yanında neler var?

Bildiğiniz gibi oyun 27 Ağustos tarihinde piyasada olacak ve oyunun genel geçer mekaniklerini test etmek amacıyla oyunculara sunulacak olan beta süreci de bugün (15 Mayıs) başlıyor. Hemen belirteyim, bu geniş ölçekli bir beta değil. Blizzard tarafından davet edilecek, aktif hesapları olan oyuncular ile gerçekleştirilecek olan bu kapalı beta testleri, oyunun amaçladığı o “orijinale sadık kalma” iddiasını sağlama alma amacını güdüyor ve şimdilik Temmuz ayına kadar sürecek bir takım stres testlerini de içerecek.

World of Warcraft Classic bizi 2006 yılına, Drums of War güncellemesine götürüyor. 22 Ağustos 2006 yılında yayınlanan bu güncelleme (1.12) World of Warcraft Classic’in üzerine kurulduğu mekaniklere bir temel teşkil edecek ve yapımcılar da oyunun bu halini korumak adına gerek grafikler (ufak tefek güncellemeler ve renk paleti üzerine dokunuşlar elbette mevcut) gerekse animasyonlar konusunda daha sonra yapılan güncellemeleri görmezden gelmişler. Yani, oyundaki mekanları yeni halleriyle, karakter ve büyü animasyonlarını BFA stilinde görmek istiyorsanız, World of Warcraft Classic’in piyasaya çıkma amacının bu olmadığını hatırlatmak zorundayım.

Oyun elbette biz eski World of Warcraft oyuncuları kadar, şimdiye kadar bu dünyaya katılmak istemiş ama ek paketlerin, yükselen level caplerinin ve devasa dünyanın içinde kaybolmaktan korkan “genç” MMORPG tutkunlarına da hitap ediyor. Öyle ki insanın aklına Blizzard’ın bu oyunla kendi oyununa (WoW: BFA) rakip çıkartıp çıkartmadığını da sorgulayabilirsiniz. Biz de bunu ve daha fazlasını sorguladık ve aldığımız cevaplar da derginizin Haziran sayısında sizi bekliyor olacak.

“2004 yılında World of Warcraft’ı geliştirmek ve yayınlamak bizler için oldukça zorlu bir deneyimdi,” diyen Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti,

“Test sürecinin ilk aşamalarında devasa bir kasırga data merkezlerimizden birinin çatısını uçurdu. Ne mutlu ki milyonlarca insanın desteği sayesinde imkansız gibi görünen bu süreçleri atlatmayı başardık. Oyuncularımızın birçoğu gibi Blizzard’daki herkes de Azeroth evrenini orada yaşayan ve onun için savaşan kahramanların gözlerinden deneyimlemenin verdiği heyecanla yoluna devam etti. Aynı anda hem büyüleyici hem de ölümcül bir diyar olan Azeroth, bilhassa WoW’un ilk günlerinde bu özelliklerini ziyadesiyle hissettiriyordu çünkü oyuncular bu gizemli dünyanın sırlarını daha yeni yeni keşfediyor, tekinsiz zindanları ve patikalarına ilk kez adım atıyorlardı. Bu süreç zarfında da oyunu aralıksız geliştirmeye devam ederken bu boyutta bir oyunu sunucularda barındırmanın getirdiği teknik sorunlarla baş etmeye çalışan ekiplere destek oluyorlardı. Oyunun ilk dönemlerinde bu yaşadıklarımızın Blizzard için önemi çok büyük. Bu süreçte hem oyun geliştiren ve yayınlayan bir şirket olarak çok şey öğrendik hem de onlara sahip olmaktan dolayı gurur duyduğumuz olağanüstü oyuncularımızla daha da kenetlendik. World of Warcraft Classic deneyimi bugün bildiğimiz anlamdaki Azeroth’tan çok farklı bir deneyim olsa da temsil ettiği şeyler paha biçilmez. Bu tehlikeli, zorlu ama bir o kadar da cömert diyarı hem eski hem de aramıza yeni katılan dostlarımızla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,”

şeklinde ifade etti.

15. Yıldönümü Oyun İçi Kutlamaları ve Collector’s Edition

Önümüzdeki dönemde Blizzard, World of Warcraft: Battle for Azeroth için oyunun 15. yıldönümünü kutlamak adına bir dizi oyun içi etkinlik planlıyor. Bunların ilkinde oyuncular, oyunda bulunan Raid Finder aracılığıyla ulaşabilecekleri 25 kişilik bir raid’e çıkacaklar ve oyunun tarihindeki en unutulmaz boss’lardan bazılarıyla karşı karşıya gelecekler. Bu epik mücadelede zafer kazanan oyuncular kadim Dragon Aspect Deathwing the Destroyer’ın korkunç görüntüsünden esinlenerek tasarlanmış Obsidian Worldbreaker bineğini kazanacaklar.

Blizzard bu özel oyunun ziyadesiyle hakkını verebilmek isteyenler için bugün itibariyle World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition’ın (World of Warcraft 15. Yıldönümü Koleksiyon Sürümü) 8 Ekim’de piyasada olacağını duyurdu. Oyunun bu çok özel sürümü, 30 günlük World of Warcraft aboneliğinin yanı sıra Ragnaros’un heybetli koleksiyon figürü, Onyxia, Broodmother of the Black Dragonflight’ın suretini barındıran bir rozet (pin), Azeroth haritasıyla kaplı bir mousepad, Azeroth’un geçmişini betimleyen bir düzine çizim ve Alabaster Stormtalon ile Alabaster Thunderwing bineklerini* içerecek. Bineklerin World of Warcraft Classic’te kullanılamayacağını çünkü 1.12.0 güncellemesi itibariyle oyunda bulunmadıklarını hatırlatalım.

World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition an itibariyle gear.blizzard.com adresinde ön satışta.

