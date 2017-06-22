Angela Merkel Gamescom açılışına geliyor!

E3 bitti ancak gözler Ağustos ayında Almanya’da düzenlenecek olan Gamescom 2017’ye çevirildi.

Her yıl Köln’de düzenlenen Gamescom, tarihinde ilk defa ülke liderini ağırlayacak. Katılıma açık olan etkinlik, Dünya’nın en büyük oyun etkinliği. Geçtiğimiz yıl ağırladığı kişi sayısı ise 345,000.

Katılımı ile Gamescom’u daha da üst seviye bir etkinliğe taşımasının yanı sıra, Merkel oyun sektörünü de daha önemli kılacak. Bildiğimiz kadarıyla Merkel’in oyunlarla özel bir alakası yok ancak bu Gamescom’da işin aslını görebileceğiz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…