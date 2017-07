Assassin’s Creed’in animesi geliyor!

7 Temmuz’da Netflix’te başlayacak olan Castlevania anime serisinin yapımcısı Adi Shankar, sıradaki projesinin Assassin’s Creed’in animesi olacağını açıkladı.

Shankar, Facebook’ta yaptığı paylaşımında ilk defa AC ile tanışmasının ve oyun sektöründe hiç tanıdığı olmamasına rağmen Ubisoft ile iletişime geçip Assassin’s Creed hikayesini anime dünyasına taşıyacak olmasının mutluluğunu takipçileri ile paylaşarak duyurusunu yaptı.

In darkness, a hero returns. Castlevania comes to Netflix July 7. pic.twitter.com/mTOEaiq2j3

— Netflix US (@netflix) 24 Mayıs 2017