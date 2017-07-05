Assassin’s Creed’in animesi geliyor!

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7 Temmuz’da Netflix’te başlayacak olan Castlevania anime serisinin yapımcısı Adi Shankar, sıradaki projesinin Assassin’s Creed’in animesi olacağını açıkladı.

Shankar, Facebook’ta yaptığı paylaşımında ilk defa AC ile tanışmasının ve oyun sektöründe hiç tanıdığı olmamasına rağmen Ubisoft ile iletişime geçip Assassin’s Creed hikayesini anime dünyasına taşıyacak olmasının mutluluğunu takipçileri ile paylaşarak duyurusunu yaptı.

Shankar’ın bu hafta Netflix’te gösterime girecek Castlevania’sı gayet iyi gözüküyor. Aynı performansı orjinal bir hikayeyle ele alacağı AC serisinden de beklemiyor değiliz.

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