Atari’ni yeni konsol tasarımından ilk görüntüler duyuruldu

Daha önce de haberini yaptığımız Atari’nin yeni konsol tasarımı, ilk görüntülerini fazla detay vermeden duyurdu.

20 yıl sonra ilk konsollarını çıkaracak olan Atari, ahşap ve kırmızı/siyah tasarımları ile karşımıza çıktı:

Bildiğimiz kadarıyla konsolda USB ve SD girişleri ile HDMI çıkışı bulunmakta. “Tahmin edebileceğiniz gibi bu eklentilerle modern çağa adım atmayı planlıyoruz. Bu da klasik oyunları ele alacağımız gibi modern oyunlara da el atacağımız anlamına geliyor” diye açıklamada bulunan Atari’i bizleri heyecanlandırdı. Belki yeni oyunlar, belki devam oyunları hatta üçüncü parti oyunlar bile görmemiz mümkün olabilir.

Çıkış tarihi, fiyat veya içerik hakkında daha fazla bilgi mevcut değil. Atari tüm bilgileri adım adım paylaşarak her şeyi doğru yapmak istediğini duyurdu, biz de beklemeye koyulduk.

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