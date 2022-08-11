Bannerlord’un konsol sürümü Gamescom’da görücüye çıkacak!

Tüm dünyada büyük bir çılgınlığa dönüşen Mount & Blade II: Bannerlord nihayet uzun süredir beklenen konsol sürümünün duyurusuna hazırlanıyor.

TaleWorlds Entertainment, tüm dünyada takdir toplayan oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un konsol sürümünün, dünyanın en büyük oyun fuarı Gamescom 2022’de görücüye çıkacağını duyurdu. Etkinliğe katılan basın mensupları konsol demosunu B2B alanında deneyimlerken, aynı demo ziyaretçilere açık alandaki TaleWorlds standında da halk ile buluşacak. Oyunun konsol sürümünün tanıtımı için Taleworlds bugüne kadarki en geniş katılımı ile Gamescom’da yer alacak.





MOUNT & BLADE II: BANNERLORD HAKKINDA

Bannerlord, çağımızın en başarılı RYO’larından biri olan Mount & Blade: Warband’ın devam oyunu. Mount & Blade, açık dünyasında aksiyon, RYO ve stratejiyi birleştiren derin oynanışı ile dünya çapında ilgi görmüş ve takdir edilmişti; ne de olsa oyunun hayali kıtası Kalradya’da her oyuncu kendi yolunu çizebiliyor.

Warband’ın devam oyunu olmasına karşın Bannerlord, Warband’dan tanıdığımız kıtanın 200 yıl öncesini anlatıyor. Kalradya İmparatorluğu çöküşün eşiğinde ve krallıklar, bir zamanlar tüm kıtaya hakim olan eski imparatorluğun kalıntılarını kontrol etmek için savaş halindeler. Diğer taraftan başka krallıklar da Kalradya’da güç elde etmek için bu kaostan yararlanmaya çalışıyor.

Mount & Blade II: Bannerlord, Mart 2020’de Erken Erişim’e çıktığından bu yana gerek oyunculardan gerek medyadan oldukça ilgi gördü. O zamandan beri düzinelerce içerik güncellemesi alarak gittikçe daha da büyük ve daha iddialı bir oyun hale geldi. Tam sürümün çıkışı gittikçe yaklaşırken, Bannerlord’un uzun süredir beklenen konsol versiyonu Ağustos sonunda Gamescom’da ilk kez gösterilecek.