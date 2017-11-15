Battlerite’dan bir başarı daha.

Battlerite erken erişim sürecine dahil olduğu andan itibaren oyuncuların hayli ilgisini çekti. MOBA türündeki oyun erken erişim sürecinde 31 TL’den satılırken, 8 Kasım itibarıyla piyasada ve artık Free to Play olarak oynanabiliyor.

Erken erişim sürecinde rüştünü ispatlayan bir oyun olarak Battlerite’ın kısa sürede popüler hale geleceğini tahmin ediyorduk ki ilk haftadan Steam’in en çok oynanan on oyunu arasına ismini yazdırmayı başardı. Aynı zamanda Twitch’te de en çok izlenen 3.oyun olma ünvanına da sahip.

Eğer oyunu beğendiyseniz şimdiye kadar çıkan ve bundan sonra çıkacak tüm şampiyonlara sahip olmak için “All Champions Pack” eklentisini 50 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

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