Beat Cop artık Türkçe!

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Brooklyn sokaklarında işini hakkıyla yerine getirmek ile kendi yolunu bulmak arasında gidip gelen bir polisin hikayesine sizleri ortak eden Beat Cop, artık Türkçe dil desteğine de sahip.

Daha önce CAYNE, son günlerde de Car Mechanic Simulator 2018’in Türkçe olarak bizlere ulaşmasından sorumlu olan AiBell Game Localization firmasın, oyunun yapımcısı 11-Bit Studios ile anlaşarak Türkçeleştirdiği oyun, şimdilik sadece Steam üzerinden Türkçe olarak oynanabilmekte.

Pikselize grafikleri, yüksek dozajda dram içeren konusuna rağmen hikayesini keyifli bir şekilde anlatabilmesi ve bir dedektifin hayatına attığı eleştirel bakış ile Beat Cop, şimdiye kadar yılın en iyi indie oyunlarından biri olduğunu kanıtladı.

Biraz piksel grafik, biraz eğlence ve arka sokak polisi ekolünde bir oyun oynamadım dememek için, Beat Cop’a bir bakın derim.

Steam sayfası

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