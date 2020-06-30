BenQ EX2780Q İncelemesi

Piyasada kuşkusuz iyi oyun oynayabilmenizi sağlayacak çok sayıda monitör bulunuyor. Bunlar arasında panel, ekran tazeleme hızları, çözünürlük değerleri ve çevre özellikleri gibi noktalarda çok sayıda fark yer aldığı da açık. Hatta artık son dönemde kavisli ekran tasarımlarından ve RGB ışıklandırmalı modellerden de geçilmiyor demek doğru olacak. Ancak herkes bunlardan hoşlanmıyor ve daha sade ve düz ekranlı modeller arıyorlar. Öte yandan bugün inceleyeceğimiz BenQ EX2780Q monitörü öyle farklı özellikler içeriyor ki, iyi bir oyun monitörü arayanlara gerçekten de güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi BenQ EX2780Q’ya daha yakından bakalım.

BenQ EX2780Q Tasarımı Nasıl?

BenQ EX2780Q, düz panele sahip bir model ve böylece özlediğimiz düz ekranlı monitörlere iyi bir örnek oluyor. Ayrıca gerek dizayn biçimi gerek tercih edilen renk ile de gayet güzel görünüyor demek doğru olacak.

Monitörde, bakır renk tercih edilmiş. Bu renk tercihi ile gayet şık bir görünüme kavuşan BenQ EX2780Q, öte yandan metalik ayağıyla da yere sağlam basıyor. İnce ekran çerçeveleri ile geniş görüntü sağlanırken, ekranın altıda yer alan işlemeli panel, monitöre sofistike bir hava da katıyor.

Yine bu alanda bir sensör görüyoruz ki, bu monitör bu özelliği ile farklılık yaratıyor. Bundan az sonra daha detaylı olarak sizlere bahsedeceğiz.

BenQ EX2780Q’nun arka köşesinde 5 yönlü bir menu çubuğu yer alıyor. Bununla menü arayüzünde kolayca dolaşabiliyorsunuz. Ayrıca monitörle ilgili ayarlarda yalnızca bununla sınırlı değilsiniz. BenQ EX2780Q, beraberinde bir uzaktan kumanda da getiriyor. Bu sayede bu kumanda üzerinden hem menü ayarlarını hem de monitöre ilişkin pek çok ayarı kolayca yapabiliyorsunuz.

Monitörün sol tarafına baktığımızda, burada da bir tekerlek görüyoruz. Bu tekerlek ile kolayca sesi açıp kısabiliyorsunuz. Açıkçası oldukça old school ama fazlasıyla pratik bir yöntem, özlemişiz.

BenQ EX2780Q, bağlantı konusunda da zengin seçenekler sunuyor. Monitörün arka kısmına gizlenen bağlantıları arasında 2 adet HDMI 2.0 portu ve ayrıca DisplayPort bulunuyor. Bu sayede üç kaynaktan görüntü aktarabildiğiniz cihazı aynı anda hem PlayStation veya Xbox oyun konsoluna hem farklı PC’lere kolaylıkla bağlayabilmeniz mümkün. Burada aynı zamanda USB-C portunun bulunması da sevindirici.

BenQ EX2780Q Özellikleri Neler?

BenQ EX2780Q, 27 inç büyüklüğünde düz bir ekrana sahip. Panel olarak IPS’in kullanıldığı ekran, 2K çözünürlüğünde görüntü üretiyor. 1000:1 tipik kontrast oranı ve 400 nit parlaklık seviyesinin sağlandığı ekranda, 16:9 görüntü en – boy oranı ile 178 dereceye kadar görüş açısı da karşılanıyor.

Ekranın en önemli özellikleri arasında ise oyuncuları yakından ilgilendirecek iki kısım bulunuyor. Bunlardan biri bu ekranın 144Hz tazeleme hızına sahip olması, bir diğeri ise özel bir HDR teknolojisi içermesi.

EX2780Q’da patenti BenQ’ya ait özel bir HDR teknolojisi kullanılmış. BenQ tarafından tescilli Brightness Intelligence+ teknolojisi ve HDR teknolojisinin birleşimiyle ortaya çıkan HDRi özelliğinin bulunduğu monitör, böylece ister oyun oynayın ister film izleyin özel otomatik kontrollü netlik ve canlı renkler sağlayabiliyor. Peki, bunu nasıl yapıyor?

Az önce bahsettiğimiz ekranın hemen altında yer alan sensör, tam olarak bu noktada devreye giriyor. Bu sensör, odanın ışık seviyesini anlık olarak izliyor ve bu seviyeye göre panel rengini ve ışığını otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede eğer monitörü karanlık bir ortamda kullanıyorsanız, ekran daha doğru renk ve ışık optimizasyonu ile baktığınız görüntüyü size daha güzel, daha doğru bir deyimle, daha doğru ayarlarla gösteriyor. Bu da kuşkusuz iyi bir seyir keyfi ve daha doyurucu bir oyun seansı imkanı yaratıyor.

Aynı şekilde odayı aydınlattığınızda da bu ayarlar otomatik olarak yeniden düzenleniyor. Bu özellik ekranın daha iyi görüntü vermesini sağladığı gibi, göz sağlığı açısından da oldukça yararlı. Eğer yine de bu özelliği çalıştırmak istemiyorsanız kapatmanız mümkün.

BenQ EX2780Q Performansı Nasıl?

BenQ EX2780Q, performansıyla oyuncuların gayet memnun kalacağı bir monitör. Kullandığımız süre boyunca, pek çok oyunda değerlendirme şansı bulduğumuz ekran, 144Hz ekran tazeleme hızı ve 2K ekran çözünürlüğü ile beraber gayet iyi iş çıkartıyor. Bu arada monitörün FreeSync destekli olduğunu da söyleyelim. Böylece oyunlardaki ekran yırtılmalarının önüne geçildiği monitörde, oynadığınız oyuna özel modlar da bulunuyor.

BenQ EX2780Q’da ayrıca Black eQualizer modu ile Color Vibrance özellikleri mevcut. Black eQualizer modu ile karanlık alanlardaki hedefleri daha rahat görmenizi sağlayabilen monitör, Color Vibrance özelliği ile de özellikle FPS oyunlarında düşmanlarınızı mekanlarda daha rahat ayırt edebilme şansı tanıyor.

Bu arada bu monitörün performansa diğer bir katkısı ise, BenQ’nun treVolo adını verdiği bir diğer özellik. Monitörde, treVolo adında 2.1 gömülü hoparlör sistemi yer alıyor. Bu hoparlör sistemi ile standart monitörlere göre daha doyurucu bir ses performansı sağladığını gördüğümüz BenQ EX2780Q, her senaryoya uygun doğru sesi üretebiliyor.

Bunu yalnızca oyunlar için düşünmeyin; müzik dinlerken, film izlerken ve hatta konser izlerken ya da ekran başında toplantıya, sohbete katıldığınız ya da ders çalışırken izlediğiniz vokal seslerin ön plana çıkması gereken videolar gibi senaryolarda da öntanımlı ekolayzır ayarları mevcut. Böylece bu hoparlör sisteminden had safhada faydalanabiliyorsunuz ki daha çok oyunlarda denedik ve gerçekten memnun kaldık. Siz de yakından denerseniz hak vereceksinizdir.

Sonuç

Sonuç olarak değerlendirirsek BenQ EX2780Q gayet güzel bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. 2K çözünürlüklü, doğru renkler üreten ve 144Hz tazeleme hızına sahip ekranı yanı sıra düz panelli ve kaliteli işlenmiş tasarımıyla da farklılık yaratan monitör, ayrıca 2 önemli özelliği ile standart monitörlerden ayrılıyor. Bunlar da detaylı olarak bahsettiğimiz gibi HDRi teknolojisi ve treVolo ses sistemi. Bu özelliklerle beraber değerlendirdiğimizde ve elbette performansını da ele aldığımızda, BenQ EX2780Q’nun iyi bir monitör arayanlar tarafından gayet tercih edilesi bir model olduğunu söylemek fazlasıyla mümkün.

Ercan Uğurlu

NOT: 90

+ Sofistike tasarım

+ HDRi teknolojisi

+ treVolo ses sistemi

+ 144 Hz yenileme hızı

+ Başarılı performans

+ Bağlantı seçenekleri

+ İyi kontrast