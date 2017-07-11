BioWare 4 aydır Andromeda’nın yüz animasyonları ile uğraşıyor

Gönderen - - Genel, Haber , ,
0

BioWare, çok fazla tepki çeken karakterlerin yüz animasyonlarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Mass Effect: Andromeda’nın yüz animasyonları konusunda şikayetçi olan oyuncuların geri dönüşleri ile çalışmalar 4 aydır sürüyor.

En göze batanları ilk yamalarda zaten düzeltilmişti. Ancak bir çok bug geride kalmıştı. Yama üstüne yama gelmeye devam ederken BioWare bu yüz animasyonlarıyla ilgili sorunun üstesinden gelmek üzere diyebiliriz.

Yeni oyunları Anthem ile gündeme gelen BioWare’in, Andromeda bir demoydu biz aslında Anthem’i yaptık dercesine oyunu boşvermemesi ve hatalarını kabul edip düzeltmelerini görmek gayet güzel.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Mortal Kombat’ın veteranlarından Sub-Zero Injustice 2’de! https://t.co/bRBKxvYUtP https://t.co/VgVZcNUt4k
BioWare 4 aydır Andromeda’nın yüz animasyonları ile uğraşıyor https://t.co/0qT0UxDte0 https://t.co/EeQoqvKB2K

Flickr