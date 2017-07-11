BioWare 4 aydır Andromeda’nın yüz animasyonları ile uğraşıyor

BioWare, çok fazla tepki çeken karakterlerin yüz animasyonlarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Mass Effect: Andromeda’nın yüz animasyonları konusunda şikayetçi olan oyuncuların geri dönüşleri ile çalışmalar 4 aydır sürüyor.

En göze batanları ilk yamalarda zaten düzeltilmişti. Ancak bir çok bug geride kalmıştı. Yama üstüne yama gelmeye devam ederken BioWare bu yüz animasyonlarıyla ilgili sorunun üstesinden gelmek üzere diyebiliriz.

Yeni oyunları Anthem ile gündeme gelen BioWare’in, Andromeda bir demoydu biz aslında Anthem’i yaptık dercesine oyunu boşvermemesi ve hatalarını kabul edip düzeltmelerini görmek gayet güzel.

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