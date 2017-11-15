Black Desert Online yakında bizlerle!

Pearl Abyss, Black Desert Online’ın 6 Aralık’tan itibaren oyunculara açılacağını duyurdu.

Türkiye’deki oyunseverlerin uzun süredir beklediği MMORPG oyunu Black Desert Online’ın ön satış paketleri, büyük ilgiyle karşılandı. Oyunseverler, 8-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen Kapalı Beta’ya katılmak için birbiriyle yarışırken, oyunun yapımcısı ve dağıtıcısı olan Pearl Abyss’in Türkiye ofisi de hayranlarına özel yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.Erken Erişim Paketleri ile oyuna 1, 3 veya 7 gün erken girilebilecek.

Black Desert Online’ın ön satış döneminde sunduğu paketlere bir yenisi daha eklendi. Yakın zamanda satışa girmesi hedeflenen Başlangıç Paketi; 1 adet misafir kartı, Değerli Paket ve oyuna giriş bileti içeriyor. Paket 29 TL fiyatla satışa sunulacak.

Kapalı Beta’ya 17 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında kayıt olanlar içinden en yüksek Aile Şöhret Puanı’nı elde eden bir azimli kişi ise Monster Abra A7 dizüstü bilgisayar kazanacak. En yüksek puana sahip sonraki 10 kişi efsanevi paket, sonraki 20 kişi özel paket ve takip eden 50 kişi ise sınırlı paketlerin sahibi olacak. Kazananlar 20 Kasım’da açıklanacak. Pearl Abyss Türkiye sunucuları tarafından tutulan sunucu dosyasının kayıtlarına bakılarak belirlenecek olan kazanan, Pearl Abyss Türkiye resmi web sayfasında, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında duyurulacak.

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