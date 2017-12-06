Black Desert Online’ın kapıları açıldı!

Kapalı Beta ve Erken Erişim dönemlerinde çok sayıda Türk hayrana ulaşan Black Desert Online, 6 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye’de yayına girdi.

Erken Erişim sırasında sunucuları tam kapasiteye ulaşan oyun için Pearl Abyss, Türkiye ve MENA bölgesi için Mediah adlı dördüncü sunucusunu devreye aldı

Ultra gerçekçi görüntü motoru ile eşsiz bir görüntü kalitesi sunan MMORPG oyunu, hızlı savaş dinamikleri, gerçek dünya kadar detaylı üretim ve ticaret sistemleriyle dünyada 8 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor

Kendi grafik motoru Black Desert Engine ile oyunculara fantastik bir evrenin kapılarını aralayan Black Desert Online, artık resmi Pearl Abyss sunucularında tamamen Türkçe oynanabilecek.

Bugüne dek Kapalı Beta, Karakter Özelleştirme süreçlerinin yanı sıra, Erken Erişim Paketleri ile oyunculara birçok özel fırsat sunan oyunun, öngörülenden fazla kullanıcıya erişilmesi sebebiyle neredeyse sunucuları kilitleniyordu.

Pearl Abyss, kesintisiz bir hizmet ve kaliteli bir deneyim için Mediah adlı dördüncü sunucusunu devreye aldığını duyurdu. Bu sunucu, Türkiye ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine hizmet verecek.

MMORPG türündeki yaygın sistemin aksine, Black Desert Online’da oyuncular karakter gelişimlerini keşif, deneyim ve bilgiye dayalı, yenilikçi bir yolla yapabiliyorlar. Oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyor. Oyuncular, koştukları mesafeler, taşıdıkları yük gibi aktiviteler hesaplanarak, zamanla gelişiyor ve bu, MMORPG türü için bir ilk kabul ediliyor.

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