Black Desert’ı bugün oynamaya başlayın.

Yayın tarihini 6 Aralık olarak belirleyen Black Desert Online, Efsanevi, Özel ve Sınırlı Paket’in yanına Başlangıç Paketi’ni de ekledi. Oyunun hayranları aldıkları pakete göre bu tarihin yanı sıra, 1, 3 veya 7 gün önce oyuna erken erişebiliyor. Erken erişimin ilk misafirleri, oyuna bugün (29 Kasım) giriş yapabilecekler.

Yapımcı ve yayıncı şirket Pearl Abyss’in Türkiye ofisi, yayımladığı mesajla ekip olarak profesyonel ve yüksek hizmet kalitesini sunmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Milyonlarca hayrana sahip MMORPG oyunu Black Desert Online için geri sayım başlarken, yapımcı ve yayıncı şirket Pearl Abyss’in Türkiye ofisi de eğlenceli etkinliklerle renklendirdiği bekleyişi özel bir mesajla sonlandırıyor.

6 Aralık’ta yayına girecek oyunun Kapalı Beta dönemine özel düzenlenen kampanyalar ile oyun severler, aralarında 1 adet Monster Abra A7 dizüstü bilgisayar, 3 adet ekran kartı, onlarca erken erişim paketi gibi hediyelere sahip oldular. Yayımlanan mesajla oyun içinde düzenlenen etkinliklerden alınan keyif vurgulanırken, sonraki dönemde yüksek hizmet kalitesi ve profesyonel bir yaklaşımla bu birlikteliğin süreceği belirtildi.

Pearl Abyss Türkiye’nin resmi sayfasında satışa sunduğu paketler ile bugünden başlayarak oyuna dahil olunabilirsiniz. Kısa süre önce satışa sunulan Başlangıç Paketi ile oyuna 6 Aralık tarihinde saat 00:00’dan itibaren giriş yapılabilirken, Sınırlı Paket ile 5 Aralık tarihinde saat 00:00’da, Özel Paket ile 3 Aralık tarihinde saat 00:00’da, Efsanevi Paket ile de 29 Kasım saat 14:00’da Black Desert Online’a erken erişim mümkün!

Black Desert Online Türkiye resmi sayfasında (https://www.tr.playblackdesert.com) satışa çıkan paketlerde bulunan özellikler ve ekstralar şöyle:

Başlangıç Paketi – 29 TL

Oyuna giriş bileti, 1 adet misafir kartı, Değerli Paket (30 günlük).

Sınırlı Paket – 49 TL

Oyuna giriş bileti, Açık Beta Testi’ne (OBT) 1 gün önceden giriş bileti, 2 adet misafir kartı, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsaması (5 adet), 1 adet pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (5 adet), Beyazlatıcı (5 adet).

Özel Paket – 99 TL

VIP davet kartı, OBT’ye 3 gün önceden giriş hakkı sağlar, 3 adet misafir kartı, Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı, 1 karakter slotu geliştirme, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsanması (10 adet), Aşama-5 at amblemi kuponu, 1 pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (10 adet), Beyazlatıcı (10 adet), 8 envanter slotu, gümüş işlemeli yaşam elbisesi değişim kuponu, 300 inci.

Efsanevi Paket– 199 TL

VIP davet kartı, OBT’ye 7 gün önceden giriş hakkı sağlar, 5 adet misafir kartı, Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı, 2 karakter slotu geliştirme, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsanması (10 adet), profesyonel işçi sözleşme paketi, Aşama-5 at amblemi kuponu, at flütü (kalıcı), seçilen 1 pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (30 adet), Beyazlatıcı (30 adet), Shudad silah/kıyafet seti, 16 envanter slotu, gümüş işlemeli yaşam elbisesi değişim kuponu ve 600 inci.

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