Call of Duty: WW2 için geriye sayım başladı!

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Duyurulduğu andan itibaren gündemimizin baş köşesine yerleşen Call of Duty: WW2’nin piyasaya çıkacağı gün giderek yaklaşıyor.

Activision beta aşamasında da tadına bakma şansı bulduğumuz oyunun şimdi de hikaye fragmanını yayınladı.

Call of Duty®: WWII, tarihteki en büyük amfibi saldırılardan biri olan D-Day’da ilk kez muharebe tecrübesi yaşayan ABD Birinci Piyade Bölümü’ndeki genç er Ronald “Red” Daniels’ın hikayesini anlatıyor. Normandiya sahilinde hayatta kaldıktan sonra, Red ve ekibi Avrupa’ya doğru yol alacak, Hürtgen Ormanı ve Bulge Savaşı gibi ikonik savaş yerlerinde düşmanla karşılaşarak Almanya’ya gidecekler. Yolculuk 3 Kasım’da başlıyor.

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