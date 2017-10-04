Comikon İstanbul 2017 – Manga Fest başlıyor!

JAPON SANAT MERKEZİ tarafından 7-8 Ekim 2017 tarihleri arasında “COMİKON-İstanbul/Manga Fest” festivali düzenlenecektir. Ülkemizde gerçekleşen ilk Comic Con etkinliği olacak bu festivalde Comic/Manga/Çizgiroman başta olmak üzere anime, çizgi film, karakter tasarımı, Cosplay konularıyla ilgilenen tüm taraflar bir araya gelecektir.

“Eğlenceye Hazır mısın?” sloganıyla yola çıkan festivalde sergiler, manga-anime üretimi, senaryo yazımı, çizgi roman yayıncılığı, karakter-mekân tasarımı gibi konferanslar, gün boyu kısa anime gösterimleri; ünlü çizerlerle söyleşiler, profesyonellere yönelik cosplay ve manga atölyeleri düzenlenecek, genç çizerleri teşvik etmek amacıyla çizer stantları açılacaktır.

Festival dahilinde ayrıca “GOLDEN TAMAGO Genç Çizer Ödülleri” ve “Anisong Grand Prix” yarışmaları yapılacak, “CosPOWER – CosPlay Defilesi” düzenlenecektir.

Japonya’dan getirtilen sergilerin yanında sadece festivale özel hazırlanmış sergiler de bulunmaktadır:

– Modern Manga Tarihi Sergisi (Kyoto International Manga Museum)

– Manga is Art! Sergisi (Monthly COMIC-BEAM Dergisi)

– Süperkahramanlar Sergisi (Fransız Kültür Merkezi)

– One Piece Sergisi (Gerekli Şeyler)

– Naruto Sergisi (Gerekli Şeyler)

– CosPlay Devriâlem Kostüm Sergisi (SENSEE CosPlay)

Ayrıca, manga ve çizgiroman karakterleri ile anıtsal Torii kapısı gibi çok sayıda fotoğraf çekim noktaları olacaktır. Yayınevi stantları, ürün stantları, tilki makyajı standı, Japonca kaligrafi standı, Fransız Kültür Merkezi tanıtım standı, figür sergisi, video gösterim ekranları ve daha niceleri bu festivalde…

COMİKON-Istanbul, KADIKÖY BELEDİYESİ’nin desteği ve KYOTO INTERNATIONAL MANGA MUSEUM, Japonya’nın en önemli aylık dergilerinden COMIC-BEAM ve FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Festivalin maskotu “Kitsune” (Tilki) olarak belirlenmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük gençlik etkinliği olmaya aday COMİKON festivaline tüm gençleri bekliyoruz.

Festivale giriş ücretlidir. Detaylı bilgi ve bilet almak için: comikonistanbul.com

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