Corsair K55 RGB PRO XT incelemesi

Corsair’in pek çok ürünü şimdiye dek konuğumuz oldu ve okurlarımızdan da K55 serisi ile alakalı çok soru alıyorduk. Şimdiye dek Corsair’in giriş seviyesini temsil eden K55 ailesi, PRO XT modeliyle beraber orta sınıfa sağlam bir adım atmış. Peki bu model ne vadediyor, kimlere hitap ediyor?

Mekanik tuşlar bildiğiniz gibi oyuncu klavyeleri söz konusu olduğunda sektör standardı haline geldi. Tabii bu, her durum için geçerli değil. Bugün Cherry MX, Kailh gibi kaliteli anahtarlar kullanan oyuncu klavyelerinin fiyatları oldukça yüksek ve kendi beklentinize uygun anahtar setini seçmek de -donanım ürünlerine yakın değilseniz- bir yerlerden yardım almanızı gerektirecek kadar detaylı bir konu. Tabii daha sonra “ben bu klavyede yazı yazamıyorum!” demek istemiyorsanız.

Membran klavyelerin bu süreçte kendilerini çok yenilediklerini söyleyemeyiz. Razer Ornata serisinde yarı-mekanik diyebileceğimiz, pratikte membran klavye olmasına rağmen mekanik klavyeden de esintiler taşıyan bir model çıkartmıştı, seveni de çok oldu, sevmeyeni de. Corsair ise bu modelde Rubber Dome anahtarlar kullanmış ve hem günlük kullanımda hem de oyunlarda tatminkar bir performans vadediyor. Benim zevkime göre tuşlar biraz “oynak” ve alışmak için birkaç gün kullanmak durumunda kaldım, sonrasında gayet rahat ettiğimi söyleyebilirim.

Teknik detaylara tekrar döneceğiz ama dilerseniz biraz da tasarıma bakalım. K55 RGB PRO XT büyük, kocaman bir klavye. Plastik kasası sebebiyle 940 gramlık ağırlığı düşük gelebilir ama 48cm’lik boyutuyla bu sınıfta bulabileceğiniz en büyük klavyeler arasında. Bunun da en önemli sebebi sol tarafta bulunan 6 adet adanmış mod tuşu.

Tuş başına RGB aydınlatma bulunduran klavye ışıklandırması biraz pastel duruyor. Göz yormuyor zira üst kısımdaki düğmeden aydınlatma şiddetini ve aydınlatma modunu seçmek mümkün. iCUE yazılımı üzerinden ince ayarlara ulaşmanız da mümkün. iCUE yazılımının klavyeyi görmesi için 4.10 versiyonuna güncellenmiş olması gerekiyor bu arada, unutmayın.

Üst kısımda oyun moduna geçiş ve adanmış medya tuşları da bulunuyor. Ses açma kapama konusunda tekerlek yerine düğme tercih edilmiş.

Corsair’in klavyeyle beraber verdiği kol desteği son derece rahat, yerine iyi oturuyor ama klips kullandığından takıp çıkartırken ve klavyeyi taşırken dikkatli olmanızda fayda var, fazla zorlamaya gelmeyecektir. Kabloda kumaş örgü kullanılmamış, yine de sağa sola dolaşmıyor, uzunluğu da yeterli.

Corsair bu modelde USB slotu kullanmamış. Bunca donanım eklendikten sonra bundan şikayet edemeyeceğiz ama olsaydı iyi olurdu. En azından şarj istasyonu olarak ne kadar işe yaradıklarını söylemeye gerek yok, özellikle de klavyeyi bir laptopa bağlayarak kullanıyorsanız ve USB slotu sayınız kısıtlıysa.

K55 RGB PRO XT uzun süredir membran klavye test etmemiş benim için de değişik bir deneyim oldu. Tuşların sessizliği ve yazım konforunu özlediğim muhakkak. Soldaki mod tuşlarını ise hiçbir zaman sevemedim zira elim ESC yerine daima mod tuşuna gidiyor ve zamanla da düzelmiyor. Yine de buna bir eksi diyemem, kişisel tercih.

Bu yazı hazırlandığı sırada stoklarda bulunamıyordu ancak 830 TL civarındaki fiyatıyla en pahalı membran klavyelerden birisi var karşımızda, en azından donanımı da aynı ölçüde zengin. “Benim esporcu olmak gibi bir derdim yok, masam da kocaman” diyorsanız ilginizi çekebilecek, başarılı bir ürün.

Kürşat Zaman

Not: 89

+Yazı ve oyun performansı yeterli. İşçilik ve malzeme kalitesi yüksek. Kol desteği var. RGB desteği. Adanmış mod ve medya tuşları

-USB slotu yok.