Dr DisRespect’ten Twitch yasağı hakkında ilk açıklama

Dr DisRespect, 4 milyondan fazla takipçisiyle Twitch’in en büyük kanallarından biriydi. Ancak Twitch, geçtiğimiz günlerde Dr DisRespect’i kalıcı olarak Twitch’ten yasaklandı. Dr Disrespect, Twitch’in kendisini hangi sebeple yasakladığı konusunda bilgilendirmediğini iddia etti.

Dr Disrespect, Twitch kanalının kapatılmasıyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak bu sessizliğini bozarak Twitch’in kendisini kanalının yasaklanması hakkında bilgilendirmediğini söyledi. Dr Disrespect, uzun süren sessizliğini şu Tweet ile bozdu:

“Twitch, kararlarının arkasındaki yatan neden hakkında beni bilgilendirmedi… Bu zor zaman boyunca destek için herkese sıkı sıkıya sarılıyor.”

Champions Club,

Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision… Firm handshakes to all for the support during this difficult time.

-Dr Disrespect

— Dr Disrespect (@drdisrespect) June 28, 2020