D&R’da Star Wars fırtınası başladı!

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Hayranlarının heyecanla beklediği ‘Star Wars: Son Jedi’ filmi öncesi, yeni filme ait karakter ve ürünler “Star Wars Güç Günü” etkinliği ile D&R işbirliğinde görücüye çıktı. Star Wars hayranları, D&R mağazalarında gerçekleştirilen etkinlik sırasında “#GücüBul” deneyimi ile artırılmış gerçeklikte Jedi, Darth Vader ve daha pek çok karakterle yan yana geldi.

Son 50 yılın en kült filmlerinden kabul edilen Star Wars, merakla beklenen “Star Wars: Son Jedi” ile 13 Aralık’ta Amerika’dan da önce Türk izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, heyecanla beklenen ve yepyeni karakterlerin hayranların beğenisine sunulacağı filmin vizyonu öncesinde Disney ve D&R işbirliğinde Star Wars Güç Günü etkinliği düzenlendi.

6 Ekim Cuma günü İstanbul Etiler, Suadiye, İzmir Forum Bornova ve Ankara Tunalı Hilmi D&R mağazalarında gerçekleşen Star Wars Güç Günü etkinliklerinde katılımcılar, flipbook’tan yüz boyamaya, legochallenge’dan origamiye kadar birbirinden renkli aktivitelerle eğlendiler. 501. Lejyon Türkiye kostüm karakterlerinin de renk kattığı bu galaktik etkinlikte katılımcılar, #GücüBul adlı yepyeni bir arttırılmış gerçeklik deneyimi sayesinde de hayranı oldukları Star Wars kahramanlarıyla yan yana gelme fırsatı buldu.

#GücüBul artırılmış gerçeklik deneyimi Ekim ayı boyunca seçili D&R’larda Star Wars hayranlarını bekliyor…

Star Wars Güç Günü kutlamaları ile start alan #GücüBul artırılmış gerçeklik aktivitesi Ekim ayı boyunca seçili 20 D&R noktasında Star Wars hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Aktivite kapsamında, #GücüBul logolu görseli, akıllı telefonlarına indirecekleri Star Wars uygulamasına tutan ve 15 farklı Star Wars karakterine ait çipi toplayan katılımcıları, D&R noktalarında sürpriz hediyeler bekliyor.

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Heyecanla beklenen "Star Wars: Son Jedi" D&R' da sevenleri ile birlikte. https://t.co/lgjgpOkPxN https://t.co/dJlp0uyUsx

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