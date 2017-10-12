Efsanevi Dust2 yeni görüntüsüyle geliyor!

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CS:GO’nun kendi Twitter hesabından paylaşılan tweete göre Valve yeni harita ile ilgili çalışmalara başlamış. Dust2’nin bir sonraki güncellemede oyuncular tarafından test edilebileceği söylenmişti.

Haritada yapılan değişiklere rağmen o bilindik, ikonik görünüşünden fazla uzaklaşmaması da bizi sevindirdi. Diğer taraftan haritanın Fransızca tabelalarındaki onlarca yazım hatası şimdiden rapor edilmiş durumda.

CS:GO’nun açık ara en çok oynanan haritası olmasıyla birlikte çoğu oyuncunun da en sevdiği harita. Görsel açıdan oldukça değişen haritada duvar renklerinden tutun yer döşemelerine kadar değişmiş durumda.

A Side’daki varillerin yerine çuvalları saymazsak her şey normal gözüküyor. Ayrıca teröristlerin görünüşlerinde farklılığa gidileceği paylaşılan bilgiler arasında.

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