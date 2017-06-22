E3’ün popüler oyun reklamları poster değilmiş!

Her yılın Haziran ayında Los Angeles’taki Hotel Figueroa’nın duvarlarını süsleyen yılın damga oyun reklamları uzaktan bakıldığında poster görüntüsü veriyordu. Ancak işin aslı hiç de öyle değilmiş!
Walldogs adlı sanatçı grubun muazzam çalışmalarıyla ortaya çıkan el çizimi reklamlara bu açıdan bakınca gerçekten hayran kaldım. İşte bu yılın Battlefront II reklamlarının çizim aşamalarından görüntüler:
Dahasını görmek isterseniz işte eskilerden, 2011 yılından Bethesda’nın iliğini kuruttuğu Skyrim reklamlarının çizimi:
Ayrıca meraklılarına bu işin nasıl yapıldığını anlatan bir röportaj mevcut: