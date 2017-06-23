Farming Simulator 17 Platinum Edition duyuruldu!

14 Kasım’da çıkacak olan Farming Simulator 17 Platinum Edition ilk görüntülerini yayınladı.

Çok fazla içeriğe sahip olacak ve Farming Simulator’ı tam anlamıyla yansıtacak olan Platinum Edition 14 Kasım’da PlayStation 4, Xbox One ve PC/Mac platformlarında bizlerle olacak. Oyun, otantik manzaralar, eşsiz bitki örtüsü, demiryolu ağı, yöresel hayvanlar ve şeker kamışı alanları ile muazzam bir Güney Amerika atmosferi ve geniş yelpazede güzel bir simülasyon tecrübesi sunacak.

Ayrıca tarımınızı nasıl geliştirmek istediğiniz konusunda daha fazla seçeneğin keyfini yeni şeker kamışı biçerdöveri CASE IH A8800 MR ile şeker kamışı hasat ederek çıkarabilirsiniz. Dahası 80 ayrı firmadan 275 araç ve ekipman sizleri bekliyor.



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